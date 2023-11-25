Бабиков: норвежцев не пытаются топором тесать в сборной. А у нас приходишь – и начинают

Российский биатлонист Антон Бабиков, чемпион мира 2017 года, высказался о различиях между норвежской и российской системами подготовки спортсменов.

«Я бы сказал, что спортсмены из Норвегии сияют благодаря системе, выстроенной вокруг спорта. Можно посмотреть, как много спортсменов среди известных людей Норвегии. Причём представителей таких видов спорта, которые недавно, казалось бы, совершенно не ассоциировались с Норвегией. Например, бег на 400 метров, бег на 1500 метров и на 5000 метров. Казалось бы, где Норвегия и где они, да? Или тот же футбол, да простят меня болельщики этого вида спорта.

Процесс обучения как спортсменов, так и тренеров, с малого возраста — вот это меня действительно восхищает. Я бы здесь не концентрировался столько именно на национальной команде, потому что национальная команда — это доведение каких-то точечных моментов. Вот в чём у нас есть, на мой взгляд, ещё большой резерв для роста. А они в сборной занимаются уже именно филигранными вещами. Поэтому я бы поставил им плюс за всё отношение к спорту, не только в национальной команде.

И в юниорском, юношеском возрасте норвежцы занимаются не только объёмом. Они очень координированные, они очень технически грамотные, прямо безумно технически грамотные. Поэтому, когда они приходят в национальную команду, их не пытаются топором тесать, их уже аккуратненько где-то немножко направляют. А у нас, к сожалению, и, может, это только моё мнение, но мы часто видим, как приходишь в сборную и тебя начинают топором обтёсывать, потому что ты весь такой вот ещё… Я это прошёл и прохожу до сих пор», — приводит слова Бабикова «Биатлон в Okko».

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