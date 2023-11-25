Антон Бабиков очертил круг соперников Йоханнеса Бё в Кубке мира

Российский биатлонист, чемпион мира 2017 года в мужской эстафете Антон Бабиков очертил круг соперников пятикратного олимпийского чемпиона из Норвегии Йоханнеса Бё в Кубке мира в сезоне-2023/2024.

«Выглядит так, что шансов побороться с Йоханнесом Бё ни у кого нет. Тем не менее я считаю, что шанс есть только у тех, кто уже показывал результат. Вряд ли кто-то из молодёжи сразу же залетит на этот уровень, даже какие-нибудь наступающие на пятки мировой элите. Например, швейцарец Хартвег — один из немногих молодых ребят, которые ворвались в элиту, вряд ли способен сделать такой же скачок и сразу допрыгнуть до Йоханнеса.

Но кто-то из тех, кто всё-таки сделал шаг назад в предыдущем сезоне, такие как Самуэльссон и Фийон Майе, всё-таки, мне кажется, могут в тех или иных гонках посоперничать, по крайней мере попытаться это сделать. Но, когда Йоханнес будет во всеоружии, когда он будет однозначно на ноге, как, допустим, в индивидуальной гонке на чемпионате мира в том году, тут, думаю, ни у кого ничего не получится. Но я надеюсь, что в большей части гонок сезона всё-таки будет более серьёзная конкуренция и мы не увидим вот этой доминации», — приводит слова Бабикова «Биатлон в Okko».

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.