Роман Рес — о лидерстве на Кубке мира: буду хранить жёлтую майку дома

Немецкий биатлонист Роман Рес, лидирующий в общем зачёте Кубка мира по биатлону, высказался о победе в индивидуальной гонке на 20 км на первом этапе, проходящем в Эстерсунде (Швеция).

«В субботу я надену жёлтую майку, и будет большое давление. Это какое-то безумие, я думаю, что сохраню этот нагрудник, действительно буду хранить его дома, потому что думаю, что запомню его навсегда. Это своего рода бонус, когда ты выигрываешь первую гонку сезона», — цитирует Реса Fondo Italia.

Напомним, Рес завершил победную гонку с результатом 51.27,2 и допустил один промах. Его соотечественник Юстус Штрелов, также промахнувшийся один раз, занял в гонке второе место, уступив победителю 12,1 секунды. Норвежец Йоханнес Бё стал третьим с двумя промахами и отставанием от лидера в 25,0 секунды.

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