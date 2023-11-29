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Лиза Виттоцци пропустит женскую эстафету на этапе Кубка мира в Эстерсунде из-за болезни

Лиза Виттоцци пропустит женскую эстафету на этапе Кубка мира в Эстерсунде из-за болезни
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Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци не примет участия в женской эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Эстерсунде (Швеция) из-за болезни, сообщает Fondo Italia.

Спортсменка почувствовала боль в горле накануне гонки. Тренерский штаб сборной Италии принял решение исключить Виттоцци из состава эстафетной четвёрки и дать биатлонистке дополнительное время на восстановление от простуды. За сборную Италии в женской эстафете выступят Ребекка Пасслер, Доротея Вирер, Самуэла Комола и Ханна Аухенталлер.

Напомним, женская эстафета на этапе Кубка мира в Эстерсунде состоится сегодня, 29 ноября. Начало гонки — в 17:20 мск.

Трансляции Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 доступны в Okko.

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