Хофер прокомментировал своё выступление в гонке преследования на этапе КМ в Эстерсунде

Итальянский биатлонист Лукас Хофер прокомментировал своё выступление в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). В ней спортсмен стал 24-м, финишировав с отставанием от лидера почти в три минуты с четырьмя промахами на огневых рубежах.

«Я до сих пор немного борюсь со стрельбой, не могу делать то, что делаю на тренировках, и то, что мне хотелось бы делать на соревнованиях, особенно в рутинной скорости. У меня действительно проблемы, это видно по времени стрельбы. И мне придётся немного поработать над этим, чтобы добиться того, что я делаю на тренировках.

После почти 400 гонок я всё ещё здесь, так что… с точки зрения результатов я более чем позитивен. Это очень важно. Я действительно осознаю, что на трассе мне немного сложно быть быстрым от старта до финиша, но в конце я смог закрыть четыре мишени из пяти, так что это хороший знак, что я могу управлять гонкой и своей энергией до конца, хотя хотелось бы больше последовательности.

Поскольку я долгое время не участвовал в соревнованиях, то, чего я достиг за последние дни, намного больше, чем я ожидал, у меня не было никаких ожиданий, и я просто хотел снова получать удовольствие, иметь возможность соревноваться и быть рядом с другими спортсменами. Я вижу, что это работает, и чувствую, что есть возможности для совершенствования», — приводит слова Хофера издание Fondo Italia.

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