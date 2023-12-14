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Антон Бабиков выиграл пролог с дуэльной стрельбой на этапе Кубка Содружества в Уфе

Антон Бабиков выиграл пролог с дуэльной стрельбой на этапе Кубка Содружества в Уфе
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Биатлонист Антон Бабиков стал лучшим среди мужчин в прологе с дуэльной стрельбой на втором этапе Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024 в Уфе. Спортсмен представляет команду «Короли тихого часа».

Вторым в этих соревнованиях стал биатлонист Кирилл Бажин, представляющий команду «Одной правой». Третье место в прологе с дуэльной стрельбой занял ещё один участник команды «Короли тихого часа» Михаил Бурундуков.

Фото: СБР

Напомним, пролог — это предстартовые соревнования, организатором которых является СБР. Пролог проходит перед основной программой соревнований Кубка Содружества, чемпионата и Кубка России в восьми городах страны. Биатлонисты соревнуются в составе четырёх команд. Победитель общего зачёта соревнований в конце сезона получит 1 млн рублей.

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