Антон Бабиков выиграл пролог с дуэльной стрельбой на этапе Кубка Содружества в Уфе

Биатлонист Антон Бабиков стал лучшим среди мужчин в прологе с дуэльной стрельбой на втором этапе Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024 в Уфе. Спортсмен представляет команду «Короли тихого часа».

Вторым в этих соревнованиях стал биатлонист Кирилл Бажин, представляющий команду «Одной правой». Третье место в прологе с дуэльной стрельбой занял ещё один участник команды «Короли тихого часа» Михаил Бурундуков.

Фото: СБР

Напомним, пролог — это предстартовые соревнования, организатором которых является СБР. Пролог проходит перед основной программой соревнований Кубка Содружества, чемпионата и Кубка России в восьми городах страны. Биатлонисты соревнуются в составе четырёх команд. Победитель общего зачёта соревнований в конце сезона получит 1 млн рублей.