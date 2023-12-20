Дорен-Абер — о Бреза-Буше: создание семьи позволяет абстрагироваться от результата

Олимпийская чемпионка 2018 года, бывшая французская биатлонистка Мари Дорен-Абер высказалась об успехе соотечественницы Жюстин Бреза-Буше на этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария). Спортсменка выиграла три гонки на этапе.

«Жюстин сделала что-то невероятное, стала лучшей в трёх гонках подряд. Не понимаю, как она может ещё улучшить свою форму. Швейцарский этап был для неё идеальным. Победы не доставались Жюстин легко, потому что была конкуренция, особенно в спринте и масс-старте. Она провела прекрасные гонки и выиграла, оставив приятное впечатление лёгкости и плавности. Очень хочу, чтобы так и продолжалось. Я не думала, что Жюстин способна на такое. Ей удалось найти свой способ работы на дистанции. Её скорость на лыжне ничуть не удивила. У неё всегда был высокий уровень в этом компоненте.

После декрета она стала спокойнее подходить к работе. Я сама показала лучшие результаты после рождения ребёнка, поэтому могу сказать, что это идёт на пользу. Прежде всего создание семьи позволяет спортсменке абстрагироваться от результата в целом, меньше беспокоиться и более спокойно выполнять свою работу», — приводит слова Дорен-Абер Fondo Italia.

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