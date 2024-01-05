Кубок Содружества по биатлону, 3-й этап: во сколько начнётся мужской спринт, где смотреть

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Сегодня, 5 января, в Раубичах (Беларусь) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества сезона-2023/2024. Соревнования начнутся в 11:00 мск.

Биатлон. Кубок Содружества сезона-2023/2024, третий этап, Раубичи (Беларусь).

Спринт, 10 км. Мужчины. Стартовый лист

11. Даниил Серохвостов (Россия).

13. Карим Халили (Россия).

14. Александр Поварницын (Россия).

16. Никита Лобастов (Беларусь).

18. Эдуард Латыпов (Россия).

19. Антон Бабиков (Россия).

24. Александр Логинов (Россия).

30. Дмитрий Лазовский (Беларусь).

31. Кирилл Бажин (Россия).

32. Антон Смольский (Беларусь).

Данную гонку в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Прямая трансляция начнётся в 10:30 мск.