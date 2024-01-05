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Кубок Содружества по биатлону, 3-й этап: во сколько начнётся женский спринт, где смотреть

Сегодня, 5 января, в Раубичах (Беларусь) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества сезона-2023/2024. Соревнования начнутся в 13:30 мск.

Биатлон. Кубок Содружества, третий этап, Раубичи (Беларусь).

Спринт, 7,5 км. Женщины. Стартовый лист

1. Лариса Куклина (Россия).

8. Елизавета Каплина (Россия).

12. Наталия Шевченко (Россия).

18. Виктория Сливко (Россия).

20. Анастасия Шевченко (Россия).

21. Анна Сола (Беларусь).

22. Тамара Дербушева (Россия).

24. Ирина Казакевич (Россия).

25. Анастасия Гореева (Россия).

26. Наталья Гербулова (Россия).

27. Екатерина Носкова (Россия).

Данную гонку в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Прямая трансляция начнётся в 13:10 мск.