«2024 год начался не очень благоприятно». Симон Фуркад — о провале сборной Франции

Главный тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад прокомментировал выступление французских биатлонистов в спринте на четвёртом этапе Кубка мира, проходящем в Оберхофе (Германия). Лучшим среди французов в гонке стал Кентен Фийон Майе, который финишировал 14-м с двумя промахами и отставанием от лидера более минуты.

«Правда, 2024 год начался не очень благоприятно. Тем не менее рождественские праздники прошли хорошо, парни находятся в хорошем расположении духа.

После гонки стало понятно, что при среднем показателе точности в 64% мы не можем быть конкурентоспособными. Сегодня не лучший день. Мы не собираемся искать оправданий, условия были одинаковыми для всех. Я уже поговорил с парнями, чтобы узнать их анализ произошедшего. Теперь нам нужно будет внести некоторые изменения, найти новую динамику, потому что иначе эта тенденция продолжится», — приводит слова Фуркада Nordic Magazine.

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