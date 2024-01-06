«Настраивалась сегодня на медаль». Шевченко оценила победу в пасьюте на Кубке Содружества

Трёхкратная чемпионка России по биатлону, бывшая лыжница Наталия Шевченко (Мекрюкова) прокомментировала победу в пасьюте на третьем этапе Кубка Содружества, который проходит в Раубичах (Беларусь).

«Гонка началась хорошо. Но после второго огневого рубежа стало тяжело, поэтому я настраивалась только на нули в конце гонки и работала очень аккуратно. Самочувствие было тяжёлое, и спасал меня только ноль (улыбается). Стрельба сегодня получилась, был только один промах лёжа, но я сама там допустила ошибку, это не ветер или ещё что-то такое. На последних двух кругах пришлось выложиться на максимум. Надеюсь, завтра будет полегче.

После первых двух рубежей я шла за девчонками, приближалась к ним, и это давало уверенность, что у меня хороший ход. После стрельбы на стойке я понимала, что надо убегать, старалась работать на максимум. На последнем круге выложилась настолько, что сейчас стою, и голова кругом.

На старте я рассчитывала на высокий результат сегодня, потому что отставание на старте было небольшое. 25 секунд — это буквально один промах лидеров, поэтому настраивалась сегодня на медаль, и всё получилось», — передаёт слова Шевченко корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.