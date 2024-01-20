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Бабиков — о победах белорусов: соглашусь, это больно, но мы не обижаемся на них

Бабиков — о победах белорусов: соглашусь, это больно, но мы не обижаемся на них
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Чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Антон Бабиков высказался о том, что большинство личных стартов, прошедших в начале 2024 года в рамках Кубка Содружества и Кубка России, выиграли представители Беларуси.

«Соглашусь, что это больно. Ваша работа нас критиковать, но надо отдать должное, что у белорусов хорошо получилось в Раубичах. Тогда лучшим был Смольский. Сейчас он приболел, а остальные ребята прибавили. У них получилась очень хорошая смена лидерства. Бесспорно, они очень сильная команда, их можно только поздравить, что не только за счёт одного спортсмена держатся, все прекрасно выступают.

Конечно, нас радует конкуренция, мы не теряем мотивации, не обижаемся на них. Самим хочется работать лучше и побеждать», — приводит слова Бабикова «Матч ТВ».

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