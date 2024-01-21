Лазовский сравнил Антона Бабикова с кенийским марафонцем Элиудом Кипчоге

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский высказался о погодных условиях во время этапа Альфа‑Банк Кубка России в Ижевске.

«Сложны ли для меня сегодняшние погодные условия? Вот Антон Бабиков, он летает, он у нас Кипчоге в биатлоне (смеется). В таких условиях сильно не протолкнешься, как это можно на жесткой трассе, поэтому приходилось подстраиваться под ситуацию. Что хуже мороз или снег? Мороз однозначно хуже. Лучше бегать под дождем, бегать по такому снегу, чем при сильном морозе, когда ты не можешь ни дышать, ни бежать нормально», — сказал Лазовский в интервью «Матч ТВ».

Напомним, В Ижевске прошёл мужской масс-старт на 15 км в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по биатлону. Его победителем стал чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Антон Бабиков. Дмитрий Лазовский пришёл к финишу вторым.