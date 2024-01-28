Команда Швеции победила в сингл-миксте на ЧЕ, норвежцы заняли второе место

Команда Швеции в составе Антона Иварссона и Сары Андрессон победила в сингл-миксте на чемпионате Европы по биатлону, проходящем в Брезно-Осрблье (Словакия). Спортсмены преодолели дистанцию со временем 41:50,0, использовав шесть дополнительных патронов.

Вторыми в гонке стали норвежцы Вебьёрн Сёрум и Эмили Калкенберг. Они уступили шведам на финише 13,9 секунды, зашли по ходу гонки на штрафной круг и использовали 14 дополнительных патронов. Замкнула тройку лидеров сборная Австрии (Патрик Якоб, Кристина Оберталер), проигравшая победителям гонки 43,9 секунды при девяти дополнительных патронах.

Биатлон. Чемпионат Европы. Сингл-микст

1. Швеция (Антон Иварссон, Сара Андерссон) — 41:50,0 (ноль промахов + шесть дополнительных патронов).

2. Норвегия (Вебьёрн Сёрум, Эмили Калкенберг) — отставание 13,9 секунды (1+14).

3. Австрия (Патрик Якоб, Кристина Оберталер) +43,9 (0+9).