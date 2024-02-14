Бьорндален оценил шансы Йоханнеса Бё побить его великие рекорды

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален отреагировал на победу соотечественника Йоханнеса Бё в индивидуальной гонке на чемпионате мира – 2024 в Нове-Место (Чехия). Для Йоханнеса это 19-й титул чемпиона мира в карьере.

«Он просто потрясающий. Похоже, этот чемпионат мира пройдёт для него фантастически. (о том, есть у Йоханнеса шансы побить его рекорд по победам) Для него это вполне возможно», — приводит слова Бьорндалена VG со ссылкой на эфир TV2.

Отметим, что в данный момент Йоханнес Бё – третий биатлонист по количеству побед в истории этого вида спорта. Его опережают лишь француз Мартен Фуркад (83) и Бьорндален (95).

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