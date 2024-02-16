Бабиков — о ЧМ в Нове-место: перед спринтом смеялись, что там +10, а у нас –20

Чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Антон Бабиков заявил, что российские спортсмены следят за чемпионатом мира – 2024 по биатлону, проходящем в Нове-Место (Чехия).

«Считаю ли Спартакиаду лучшим стартом сезона? Смотря по каким критериям оценивать. Есть факторы, которые могут ему предоставить такой статус, но не во всём, я бы сказал, он является лучшим. Не всегда так работает, что главный старт является лучшим. Здесь тоже есть свои моменты. Может, нам пока просто непривычно, потому что мы здесь ещё мало в чём ориентируемся, в том числе на стадионе. Если сюда чаще приезжать, то мы поймём, как здесь более комфортно себя чувствовать.

Следим ли за чемпионатом мира в Нове-Место? Конечно, следим. Соревнования в Нове-Место у меня всегда вызывали разные эмоции. Я там как выигрывал медаль, так и сталкивался с падениями. Непростое место. И нас всегда там поражало количество болельщиков. Там даже рекорд в свое время установили, когда, по-моему, за три дня соревнования посетили 110 тыс. человек. Такое ощущение, что в амфитеатре выступали. Для биатлона это статусное и знаковое место.

Но мы здесь перед спринтом смеялись, что там +10, а у нас –20. Это, конечно, такой контрастик», — приводит слова спортсмена ТАСС.

Напомним, чемпионат мира 2024 по биатлону проходит с 7 по 18 февраля в чешском Нове-Место. В рамках программы турнира будут разыграны 12 комплектов медалей.