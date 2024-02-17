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Норвежцы проиграли вторую подряд мужскую эстафету на чемпионатах мира

Норвежцы проиграли вторую подряд мужскую эстафету на чемпионатах мира
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Сегодня, 17 февраля, в Нове-Место (Чехия) в рамках чемпионата мира по биатлону — 2024 прошла мужская эстафета. Сборная Норвегии в ней второй год подряд не смогла одержать победу, находясь в статусе фаворита соревнований. Норвежцы финишировали вторыми, проиграв чемпионам, шведам, 11,8 секунды.

Напомним, до финальной стрельбы норвежские биатлонисты сохраняли лидерство в гонке, лидируя с преимуществом в минуту. Однако на восьмом огневом рубеже Ветле Шоста Кристиансен зашёл на три штрафных круга, вследствие чего команда проиграла золото и взяла серебро, когда на финише спортсмен обогнал француза Кентена Фийона Майе.

В 2023 году, на чемпионате мира, проходившем в Оберхофе (Германия), норвежцы тоже не смогли выиграть эстафету. Тогда команда проиграла французской сборной, на финише уступив 38,8 секунды.

При этом у сборной Норвегии идёт самая длинная серия из побед в эстафетах на Кубке мира: спортсмены, начиная с января 2022 года, выиграли 11 эстафет подряд.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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