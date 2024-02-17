Кристиансен: жалею ли, что отправлял шведам розы после пасьюта? Да!

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен, три штрафных круга которого сегодня, 17 февраля, лишили сборную Норвегии золота в эстафете на чемпионате мира, высказался о том, почему ошибся на стрельбе, а также рассказал, жалеет ли он, что после победного для норвежцев пасьюта отправлял розы шведским спортсменам.

«Когда я стоял на коврике, я пытался собраться и задержал дыхание перед первым выстрелом. Но потом я выдохнул, и меня начало трясти. Я сразу забеспокоился, была вероятность 50 на 50, закрою я мишени или нет. Это было действительно плохо.

На бумаге серебро — хороший результат, но то, что получилось, было совершенно позорным. Жалею ли, что отправлял шведам розы после пасьюта? Да! (смеётся)», — приводит слова спортсмена издание Aftonbladet.

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