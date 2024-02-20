Пуаре: доминирование норвежцев велико, но остальные должны черпать из этого вдохновение

Четырёхкратный обладатель Кубка мира, восьмикратный чемпион мира, трёхкратный призёр Олимпийских игр, французский биатлонист Рафаэль Пуаре высказался о доминировании мужской сборной Норвегии на международных соревнованиях.

«Многие говорят, что доминирование норвежцев слишком велико, что квоты следует сократить, но я предпочитаю считать, что другие команды должны рассмотреть причины этого доминирования и черпать из этого вдохновение. Надо посмотреть, что они делают лучше», — приводит слова Пуаре Nordic Magazine.

Напомним, норвежцы завоевали на чемпионате мира по биатлону — 2024 в Нове-Место (Чехия) 12 медалей. В медальном зачёте соревнований сборная Норвегии заняла второе место, уступив команде Франции, на счету которой 13 медалей.