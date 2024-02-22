Фийон Майе: сравнение женской и мужской сборных Франции бывает болезненным для нас

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе высказался об успехах женской сборной Франции на чемпионате мира — 2024 в Нове-Место (Чехия).

«Я восхищаюсь выступлением девушек, которые сокрушили своих соперниц на этом чемпионате мира. Мы смогли использовать их силу для успеха в смешанной эстафете и сингл-миксте. Симон, Бреза-Буше и Жанмонно показали исключительные результаты, которые позволили нам добиться двух золотых медалей.

Отрицательной стороной этого является постоянное сравнение мужской команды Франции с женской. Мы видим, что девушки выступают на очень высоком уровне, а наша ситуация немного сложнее. Это сравнение бывает болезненным для нас, но в биатлоне всё циклично. Мы были в самом низу, а теперь понемногу возвращаемся наверх», — приводит слова Фийона Майе Nordic Magazine.