Жулия Симон заработала самые крупные призовые на ЧМ-2024, в топ-10 — ни одной норвежки
На прошлой неделе в Нове-Место (Чехия) завершился чемпионат мира – 2024 по биатлону. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лидерами по сумме заработанных призовых у женщин в рамках прошедших соревнований.
Напомним, лидер рейтинга Жулия Симон на ЧМ завоевала сразу четыре золота (два личных и два эстафетных) и одну бронзу.
Биатлон. Чемпионат мира – 2024. Сумма призовых. Женщины:
- Жулия Симон (Франция) – € 89 тыс.;
- Жюстин Бреза-Буше (Франция) – € 79 тыс.;
- Лиза Виттоцци (Италия) – € 75 тыс.;
- Лу Жанмонно (Франция) – € 56 тыс.;
- Ханна Эберг (Швеция) – € 35,3 тыс.;
- Ваннеса Фойгт (Германия) – € 32,15 тыс.;
- Софи Шово (Франция) – € 20,9 тыс.;
- Янина Хеттих-Вальц (Германия) – € 25,4 тыс.;
- Франциска Пройс (Германия) – € 24,05 тыс.;
- Эльвира Эберг (Швеция) – € 22,3 тыс.
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