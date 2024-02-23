Жулия Симон заработала самые крупные призовые на ЧМ-2024, в топ-10 — ни одной норвежки

На прошлой неделе в Нове-Место (Чехия) завершился чемпионат мира – 2024 по биатлону. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лидерами по сумме заработанных призовых у женщин в рамках прошедших соревнований.

Напомним, лидер рейтинга Жулия Симон на ЧМ завоевала сразу четыре золота (два личных и два эстафетных) и одну бронзу.

Биатлон. Чемпионат мира – 2024. Сумма призовых. Женщины: