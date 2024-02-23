Чемпион мира по биатлону Бабиков сравнил трассу в Златоусте с Оберхофом

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков рассказал, что подъёмы на трассе в Златоусте похожи на те, что есть в немецком Оберхофе. Спортсмен отметил присутствие болельщиков на трассе, что является непривычным для внутрироссийских соревнований.

«Можно Оберхоф вспомнить. Это место — классика биатлона. Бывало такое, что ты бежишь в подъём, а вокруг ощущаешь огромную толпу. И здесь также: подъём, достаточно широкий, а вдоль него стоят болельщики. Многие ушли в лес. Да, эти люди не видели стрельбу, но они были готовы поддерживать биатлонистов по ходу дистанции. Это большая редкость. Как правило, на Кубке России, на чемпионате страны в подъём стоят только сведущие люди: тренеры, сервис, другие спортсмены. А болельщиков — единицы», — приводит слова Бабикова «Тюменская арена».

На Спартакиаде сильнейших — 2024 Антон Бабиков завоевал бронзовую медаль в мужской эстафете в составе сборной Башкортостана. Прямо сейчас спортсмен занимает четвёртое место в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России по биатлону.