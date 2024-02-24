Стало известно, сколько Йоханнес Бё заработал призовыми на чемпионате мира – 2024

На прошлой неделе в Нове-Место (Чехия) завершился чемпионат мира – 2024 по биатлону. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лидерами по сумме заработанных призовых у мужчин в рамках прошедших соревнований.

Лидером как у мужчин, так и у женщин по сумме заработанных призовых стал норвежец Йоханнес Бё, завоевавший в Нове-Место три личных золота.

Биатлон. Чемпионат мира – 2024. Сумма завоёванных призовых. Мужчины: