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Стало известно, сколько Йоханнес Бё заработал призовыми на чемпионате мира – 2024

Стало известно, сколько Йоханнес Бё заработал призовыми на чемпионате мира – 2024
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На прошлой неделе в Нове-Место (Чехия) завершился чемпионат мира – 2024 по биатлону. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лидерами по сумме заработанных призовых у мужчин в рамках прошедших соревнований.

Лидером как у мужчин, так и у женщин по сумме заработанных призовых стал норвежец Йоханнес Бё, завоевавший в Нове-Место три личных золота.

Биатлон. Чемпионат мира – 2024. Сумма завоёванных призовых. Мужчины:

  1. Йоханнес Бё (Норвегия) – € 111 тыс.;
  2. Тарьей Бё (Норвегия) – € 56 тыс.;
  3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – € 55 тыс.;
  4. Кентен Фийон Майе (Франция) – € 49,8 тыс.;
  5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – € 41,8 тыс.;
  6. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – € 38,9 тыс.;
  7. Андрей Расторгуев (Латвия) – € 36,3 тыс.;
  8. Эрик Перро (Франция) – € 35,2 тыс.;
  9. Бенедикт Долль (Германия) – € 27,8 тыс.;
  10. Мартин Понсилуома (Швеция) – € 25,9 тыс.
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