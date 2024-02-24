Стало известно, сколько Йоханнес Бё заработал призовыми на чемпионате мира – 2024
На прошлой неделе в Нове-Место (Чехия) завершился чемпионат мира – 2024 по биатлону. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лидерами по сумме заработанных призовых у мужчин в рамках прошедших соревнований.
Лидером как у мужчин, так и у женщин по сумме заработанных призовых стал норвежец Йоханнес Бё, завоевавший в Нове-Место три личных золота.
Биатлон. Чемпионат мира – 2024. Сумма завоёванных призовых. Мужчины:
- Йоханнес Бё (Норвегия) – € 111 тыс.;
- Тарьей Бё (Норвегия) – € 56 тыс.;
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – € 55 тыс.;
- Кентен Фийон Майе (Франция) – € 49,8 тыс.;
- Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – € 41,8 тыс.;
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) – € 38,9 тыс.;
- Андрей Расторгуев (Латвия) – € 36,3 тыс.;
- Эрик Перро (Франция) – € 35,2 тыс.;
- Бенедикт Долль (Германия) – € 27,8 тыс.;
- Мартин Понсилуома (Швеция) – € 25,9 тыс.
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