Биатлонисты команды Башкортостана отдали медали со Спартакиады белорусам

Российский биатлонист и четырёхкратный чемпион Европы Антон Бабиков рассказал, что их команда приняла единогласное решение о передачи медалей Спартакиады-2024.

«В команде этот момент обсуждали, но мы не думали, что перед нами будет стоять такой выбор. Когда он встал, то каждый сказал, что он готов отдать медаль. Не было никаких разногласий. Я рад, что ребята оценили наш поступок. Да, в нашей команде только у Эдуарда была медаль Спартакиады, а у нас нет. Но белорусы третьи, они заслужили привезти домой настоящую медаль Спартакиады. Представляете, как им было бы грустно вспоминать о третьем месте на Спартакиаде, если бы у них не осталось ничего на память?» — приводит слова Бабикова „Матч ТВ“.

Напомним, что команда, представляющая Башкортостан, стала четвёртой в мужской эстафете, прибыв к финишу с результатом 1 час 20 минут 17,1 секунда. Третьими стали спортсмены из Беларуси, но поскольку белорусские спортсмены участвовали вне общего зачёта, они не были награждены медалями.