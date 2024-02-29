«Дали какую-то штуку». Бабиков отреагировал на МХГ в масс-старте

Российский биатлонист Антон Бабиков стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в масс-старте и забавно отреагировал на это в своих социальных сетях.

«Дали какую-то штуку, сказали, если долго сквозь неё смотреть, то можно увидеть Латыпова с россыпью таких же», — написал Бабиков под постом.

Подписчики телеграм-канала поздравили спортсмена с получением награды и положительно отреагировали на шутку биатлониста.

В этом сезоне Бабиков набрал 92 очка за две гонки, по которым проходил зачёт масс-старта, и опередил Эдуарда Латыпова, который также был одним из основных претендентов на награду. На соревнованиях в Уфе масс-стартов уже не запланировано.

Отметим, что также МХГ в масс-старте была награждена Виктория Сливко, набравшая 96 очков за две гонки.