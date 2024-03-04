«Это может случиться с каждым». Хофер поддержал Джакомеля после провала в эстафете на КМ

Итальянский биатлонист Лукас Хофер высказался о провале соотечественника Томмазо Джакомеля в смешанной эстафете. Джакомель, бежавший на четвёртом этапе, ушёл на два штрафных круга после второй стрельбы. Италия заняла четвёртое место в этой гонке.

«Я сам несколько раз сталкивался с подобными ситуациями в карьере. Это тяжело. Я сразу постарался подбодрить Джакомеля, потому что знаю, каково это. Это командная гонка, и я знаю, как важны эти соревнования для Томми. Он очень страстный спортсмен, он хотел выступить лучше. Мы знаем, на что он способен, поэтому поставили его на последний этап. Это может случиться с каждым, не нужно расстраиваться. Конечно, после такой гонки сложно взять себя в руки, в голове тысяча мыслей, ты спрашиваешь себя, почему всё пошло не так. Но нужно попытаться выявить положительные моменты, которые есть. Я знаю, что такое быть в яме. Я провёл в ней два года и был в самом низу. Чем быстрее ты встанешь на ноги, тем сильнее вернёшься», — приводит слова Хофера Fondo Italia.

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