Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 15 км Масс-старт. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Антон Бабиков отреагировал на завал лыжниц на Спартакиаде в Сочи

Антон Бабиков отреагировал на завал лыжниц на Спартакиаде в Сочи
Антон Бабиков
Комментарии

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков отреагировал на массовый завал лыжниц на Спартакиаде учащихся в Сочи.

«Всем лыжницам, пострадавшим на Спартакиаде в Сочи. Скорейшего выздоровления. Ни за что не сдавайтесь!» — написал спортсмен в социальных сетях.

Напомним, 8 марта в масс-старте на 10 километров классическим стилем среди девушек на Спартакиаде учащихся в Сочи произошёл завал участниц. Минспорта России сообщило, что во время гонки резко опустился туман, из-за чего ухудшилась видимость и спортсменки получили травмы и ушибы. Затем в социальных сетях появилось видео, которое опровергает заявление ведомства. Прокуратурой Адлерского района города Сочи начата проверка по факту травмирования участниц соревнований.

Материалы по теме
Эксклюзив
Участница Спартакиады в Сочи: девочки чуть ли не умирают, слова Вяльбе унизительны для нас
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android