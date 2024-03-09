Антон Бабиков отреагировал на завал лыжниц на Спартакиаде в Сочи

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков отреагировал на массовый завал лыжниц на Спартакиаде учащихся в Сочи.

«Всем лыжницам, пострадавшим на Спартакиаде в Сочи. Скорейшего выздоровления. Ни за что не сдавайтесь!» — написал спортсмен в социальных сетях.

Напомним, 8 марта в масс-старте на 10 километров классическим стилем среди девушек на Спартакиаде учащихся в Сочи произошёл завал участниц. Минспорта России сообщило, что во время гонки резко опустился туман, из-за чего ухудшилась видимость и спортсменки получили травмы и ушибы. Затем в социальных сетях появилось видео, которое опровергает заявление ведомства. Прокуратурой Адлерского района города Сочи начата проверка по факту травмирования участниц соревнований.