«Чувствовал, происходит нечто странное». Фийон Майе — о забытом штрафном круге в спринте

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе, двукратный чемпион Олимпийских игр, высказался о забытом штрафном круге в спринте на восьмом этапе Кубка мира в США. Спортсмен лидировал в гонке, но не прошёл дополнительные 150 метров после финальной стрельбы, за что получил две минуты штрафа и стал только 31-м.

«Я буду думать об этой ошибке ещё некоторое время. Иногда меня что-то отвлекает, хотя я стараюсь сделать так, чтобы этого не происходило в биатлоне, особенно на соревнованиях. К сожалению, такое случается время от времени.

Я чётко осознаю, что промахнулся и просто забыл зайти на штрафной круг. Я сам пытался понять на последнем круге, что именно я забыл сделать. Пытался абстрагироваться от зацикливания, но, несмотря на поддержку тренеров, чувствовал, что происходит нечто странное, потому что мне объявили о победе на отметке после стрельбы, а потом была тишина. Когда я пересёк финишную черту, я проигрывал полторы минуты. Это было странным, поэтому я быстро осознал свою ошибку, которая просто огромна, потому что я упустил победу и затруднил себе выступление в пасьюте», — приводит слова спортсмена Nordic Magazine.

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