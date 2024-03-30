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Александр Логинов и Антон Бабиков пропустят масс-старт на чемпионате России по биатлону

Александр Логинов и Антон Бабиков пропустят масс-старт на чемпионате России по биатлону
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Российские биатлонисты Александр Логинов, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр, и Антон Бабиков, чемпион мира 2017 года, пропустят масс-старт на 15 км, который пройдёт в рамках чемпионата России в Тюмени сегодня, 30 марта. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Личный тренер Александра Логинова Александр Касперович также подтвердил изданию, что его подопечный не стартует в сегодняшней гонке. При этом причины пропуска спортсменами дистанции не называются.

Напомним, мужской масс-старт начнётся в 12:00 мск. В прошлом сезоне аналогичную гонку на турнире в Ханты-Мансийске выиграл Эдуард Латыпов, Бабиков пришёл к финишу 10-м, а Логинов не стартовал.

Финальный день чемпионата России по биатлону — 2024 состоится в воскресенье, 31 марта.

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