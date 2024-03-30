Кристина Резцова финишировала с флагом в женской эстафете на ЧР в Тюмени

Сегодня, 30 марта, в Тюмени в рамках чемпионата России по биатлону — 2024 прошла женская эстафета. Победу в ней одержала первая команда ХМАО-Югры, в состав которой входили Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Екатерина Носкова и Кристина Резцова.

К финишу команда подошла с внушительным преимуществом, вследствие чего Кристина Резцова, которая бежала четвёртый, заключительный этап, финишировала с флагом.

Фото: Фото: скриншот трансляции

Напомним, второй с отставанием в 24,2 секунды к финишу пришла первая команда Тюменской области, а замкнули тройку лидеров представительницы Московской области, проигравшие победительницам 57,7 секунды.

Отметим, что сборная Беларуси стала в гонке шестой с одним штрафным кругом и девятью дополнительными патронами, отстав от команды ХМАО-Югры на три минуты и 17,5 секунды.