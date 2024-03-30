Екатерина Носкова: Кристина Резцова подтвердила, что она должна бегать четвёртые этапы

Российские биатлонистки Елизавета Каплина, Ксения Довгая и Екатерина Носкова, которые вместе с призёром Олимпийских игр Кристиной Резцовой сегодня, 30 марта, выиграли женскую эстафету на Альфа-Банк чемпионате России в Тюмени в составе первой команды ХМАО-Югра, прокомментировали своё успешное выступление.

«Сложный этап, было тяжело в плане стрельбы, не могла сконцентрироваться. Но я достойно сражалась последний круг, хотела как можно больше отбить секундочек для девчонок, чтобы они дальше продолжали в хорошем темпе и задоре», — приводит слова Каплиной «Матч ТВ».

Довгая тоже оценила работу Каплиной на первом этапе: «Лиза завела нашу эстафету, завела нас на командное настроение. Мы молодцы».

Носкова добавила, отметив роль Резцовой на последнем этапе: «Не могла понять состояние Кристины, потому что они с Викой Сливко менялись местами друг с другом, обгоняли друг друга. Особенно нервной получилась последняя стрельба. Кристина решила рисковать и стрелять быстро. Это оправдало себя, она молодец. Кристина подтвердила, что она должна бегать четвёртые этапы».