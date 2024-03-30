Стало известно, почему Антон Бабиков пропустил масс-старт на чемпионате России

Стало известно, почему российский биатлонист Антон Бабиков, чемпион мира 2017 года, пропустил масс-старт на 15 км, который проходит в эти минуты в рамках Альфа-Банк чемпионата России в Тюмени.

«Я себя очевидно плохо чувствовал в спринте и пасьюте, несмотря на то что подготовка к чемпионату России была отличной и я хорошо проводил всю работу. Но здесь что‑то не давало реализоваться. Накануне сдал кровь, анализы показали, что организм борется с какой‑то инфекцией, поэтому сегодня решили не выходить. Бежать ради того, чтобы быть 25‑м в масс‑старте, смысла нет. Лучше уж подготовиться к эстафете и поддержать команду там», — приводит слова Бабикова «Матч ТВ».

Напомним, масс-старт начался в 12:00 мск.