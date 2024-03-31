Наталия Шевченко — о победе в масс-старте: мы дали ответку команде Ханты-Мансийска

Российская биатлонистка Наталия Шевченко, трёхкратная чемпионка России по биатлону и призёр молодёжного чемпионата мира по лыжным гонкам, подвела итоги масс-старта на 12.5 км на Альфа-Банк чемпионате России в Тюмени. Спортсменка заняла первое место и прошла гонку с одним промахом на огневых рубежах.

«Зная сегодняшнее состояние всей нашей команды, это очень достойный результат. После эстафеты мы так разозлились, что сегодня я очень рада, что именно наша команда заняла весь пьедестал. Сегодня бежалось полегче. Я довольна сегодняшней гонкой. Мы дали ответку команде Ханты-Мансийска. Когда я финишировала, у меня изнутри радость перелилась в слёзы. Когда на финише обернулась и увидела, что сзади Ира и Настя, я ещё больше разревелась. Очень счастливы», – сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».

Второй к финишу пришла призёр Олимпийских игр в Пекине Ирина Казакевич. Замкнула тройку сильнейших двукратная чемпионка мира среди юниоров Анастасия Шевченко. Вся тройка выступает за Свердловскую область.