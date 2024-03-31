Губернатор Тюменской области Моор обратился к Евгению Гараничеву после его последней гонки

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил бронзового призёра Олимпийских игр 2014 года, российского биатлониста Евгения Гараничев за вклад в развитие спорта. Сегодня, 31 марта, Гараничев провёл последнюю гонку в спортивной карьере.

«Евгений Гараничев сегодня бежал заключительную гонку в своей карьере и стал чемпионом России. Наша эстафетная команда выступила практически идеально. Как же хорош был Женя на своём четвёртом этапе! Спасибо большое за эмоции, которые ты подарил нам сегодня. Спасибо за всё, что ты сделал для тюменского, российского и мирового спорта», — написал Моор в своих социальных сетях.

Напомним, Гараничев сообщил о завершении карьеры после окончания сезона-2023/2024. Он также признался, что у него три года после коронавируса были проблемы со здоровьем.