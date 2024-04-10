«Отвратительно, очень тяжело было». Резцова — о старте карьеры под известной фамилией

Российская биатлонистка, призёр Олимпийских игр 2022 года Кристина Резцова рассказала о том, каково было начинать спортивную карьеру под фамилией мамы, трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой. Спортсменка отметила, что мама никогда не помогала ей пробиться в команду за счёт своего влияния, а также рассказала, что её постоянно сравнивали с прославленной биатлонисткой и лыжницей.

«Каково было начинать карьеру под такой фамилией? Отвратительно (смеётся). Поначалу очень тяжело было. Все только и говорили: это тебя мама продвинула, на сборы пропихнула, кому надо позвонила. Хотя мама была категорически против таких вещей. Не отобралась? Сама дура. Сиди дома. Даже обидно было. С одной стороны, вот это «мама пропихнула», с другой, — мама: «Значит, тренироваться надо больше». Потом результаты стали расти, я успокоилась. Мама стала поддерживать больше, а люди — говорить меньше. Когда у тебя великие родители — неважно в какой сфере, — тебя обязательно будут с ними сравнивать. Выбор невелик: либо сломаться под этим давлением, либо выстоять», — приводит слова Резцовой «Российская газета».