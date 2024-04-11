Бабиков: не буду говорить о других, но мне лично тренер по стрельбе не нужен

Чемпион мира 2017 года по биатлону Антон Бабиков заявил, что не нуждается в тренере по стрелковой работе.

«Страдала ли стрелковая работа в отсутствие постоянного тренера по стрельбе? Нет. Не буду говорить о других, но мне лично тренер по стрельбе не нужен. В сборной, конечно, чуть лучше обеспечение в плане материальной базы. Тренируясь среди десятков спортсменов я стараюсь лидировать и не ориентироваться на других. Также и в маленьком коллективе, я работаю сам с собой», – сказал Бабиков в интервью Metaratings.

Напомним, Бабиков не вошёл в состав сборной России для централизованной подготовки к сезону-2023/2024. Антон тренируется вместе с чемпионом мира 2020 года, двукратным бронзовым призёром Олимпиады-2022 Александром Логиновым и Александром Поварницыным. В сезоне-2022/2023 Бабиков стал лучшим в зачёте масс-стартов Кубка России по биатлону. 31-летний спортсмен, представляющий Республику Башкортостан, набрал 159 очков в этом зачёте.