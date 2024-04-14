«Я будто магнит для неудач». Носкова не смогла сдержать слёз после схода с масс-старта

Российская биатлонистка Екатерина Носкова не смогла сдержать слёз, когда комментировала свой сход с масс-старта на четвёртом этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске. Спортсменка на старте гонки упала на спуске и не смогла продолжить выступление из-за проблем с винтовкой.

«Я упала, не смогла удержать равновесие. Сегодня действительно сложная трасса, сильная каша. Я начала поднимать ногу, лыжа зацепилась за снег. Я её просто не смогла вытащить из снега и нырнула вперёд. За меня зацепилась Настя Гришина, она тоже упала и сломала палку. Я начала вставать, в меня ещё кто-то врезался, и у меня сломалась палка. Я доехала до рубежа, мне дали новую палку. Я начала стрелять, но у меня оказался забит снегом диоптр, отчистить и продуть его не смогла. Пришлось сойти с гонки.

Мне очень обидно, на самом деле. В этом сезоне я будто магнит для всех неудач. Я собрала, наверное, всё, что можно. Я вернусь сильнее. Слёзы потому, что очень обидно», — сказала спортсменка в эфире «Матч ТВ».