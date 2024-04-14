Юрлова-Перхт рассказала, на каких соревнованиях будет выступать после завершения карьеры

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала, в каких соревнованиях будет выступать после завершения профессиональной спортивной карьеры. Сегодня, 14 апреля, спортсменка провела последнюю гонку в карьере на Альфа-Банк Кубке Содружества в Мурманске.

«Мне нравится, как сейчас развивается вся инфраструктура российских лыжных марафонов. Мне бы хотелось немножко расширить географию. В Мурманске я уже получила приглашение выступить в следующем году в юбилейном, 90-м «Празднике Севера» и 51-м Мурманском марафоне. Поэтому, если всё получится и будет здоровье, я с радостью буду выступать. Завершение карьеры не означает тотальный уход из спорта. Спорт – вся моя жизнь с самого рождения. Движение во мне останется», — сказала спортсменка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Батразу Томаеву.