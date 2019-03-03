Чемпионская разминка. Джонс защитил титул девятый раз за карьеру

T-Mobile арену в Лас-Вегасе забронировали на 2 марта ради ключевого события UFC в первой половине года. 235-й номерной турнир компании укомплектовали круче, чем любой другой со времён UFC 229. Организация не позволила скандальному Джону Джонсу взять перерыв после возвращения в декабре и поставила его уже во главе первого весеннего события.

UFC 235: Джон Джонс разгромил Энтони Смита в чемпионском бою Забит одолел Стивенса, а Усман стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.

Такое ощущение, что матчмейкерам было настолько важно увидеть Джонса во главе UFC 235, что они даже не стали дожидаться появления в дивизионе достойного соперника для чемпиона. И выбрали Энтони Смита.

Этот парень всю карьеру считался крепким, но не особенно одарённым бойцом околотопового уровня. В 2018 году Смит перешёл из средней весовой в полутяжёлую, и его спортивный путь пошёл на второй — очень удачный круг.

За 2018-й Смит успел подраться четырежды и последние три раз был успешен. В той серии от рук и ног Энтони пострадали Рашад Эванс, Маурисиу Руа и Волкан Оздемир. Может, список жертв и не тянет на контендерский, но Смит свои победы одерживал, как правило, ярко. Потому, видимо, именно о нём вспомнили в UFC, когда стало понятно, что третьего боя Джонса с Кормье придётся подождать, а соперников Костлявому в полутяжёлом дивизионе практически не осталось.

Бой Джонса со Смитом получился таким, каким его ожидало увидеть большинство фанатов и экспертов. Единственное, что удивило — Энтони выстоял против чемпиона пять раундов. Правда, есть вероятность, что это было частью плана Джона. Может, ему просто захотелось поработать подольше, попробовать разные техники.

Такое впечатление сложилось уже начиная со второго раунда. Джонс и первую пятиминутку выиграл без проблем. А со второго раунда Смит уже совсем выпал из боя. Чемпион разбирал претендента постепенно и безжалостно. Был точнее, острее и агрессивнее во всех аспектах. Казалось, Джон в любой удобный для себя момент может перевести Энтони на землю, но делал это Джонс совсем не часто.

Показательный момент произошёл во втором раунде. Смиту удалось добиться редкого успеха в контратаке: через блок залетел неплохой левый хай-кик. Однако Джонс прихватил ногу соперника и без проблем стащил того на настил октагона, быстро погасив горячий эпизод.

Джонс снова сдал положительный допинг-тест, но всё же подерётся в Вегасе Джон возглавит один из самых звёздных турниров последних лет — UFC 235.

Также небольшой шанс появился у Смита в четвёртом раунде. Джонс увлёкся атакой у сетки и акцентировано пробил Смиту коленом в голову, когда тот формально находился в партере. Рефери позволил пострадавшему передохнуть, и тот вполне мог попытаться воспользоваться потрясением, чтобы выпросить победу дисквалификацией Джонса. Однако Смит повёл себя в высшей степени мужественно и продолжил получать избиение до самого финального гонга.

Рефери в клетке снял с Джонса два очка, потому счёт на карточках по итогу выглядел необычно: 48-44 у всех боковых судей. Видимо, до лета чемпиону UFC в полутяжёлом весе можно отдыхать, а потом — новый вызов. Вероятно, это будет третий бой с Кормье, дебют в тяжёлом весе или очередная защита против какого-нибудь Тиагу Сантоса.

Вторым титульным боем UFC 235 компания Даны Уайта захотела увидеть пятую защиту чемпионского пояса в полусреднем весе Тайрона Вудли. Заокеанские фанаты мечтали увидеть Ти-Вуда в объединительном поединке с временным чемпионом (или бывшим временным чемпионом) Колби Ковингтоном, но синий угол в ко-мейн ивенте UFC 235 в итоге занял Камару Усман.

Нигерийскому Кошмару титульный шанс достался после того, как лига не договорилась с Ковингтоном о гонораре. Но это не означает, что Усман не заслуживал свой бой с Вудли. Камару до сегодняшнего дня вёл серию из девяти побед и до сих пор не считался претендентом №1, потому что побеждал почти всегда скучно. Усман силён в первую очередь своей борьбой, физическими данными (он начинал карьеру в среднем весе) и выносливостью. Всё это — эффективно, но не зрелищно.

Победа над Вудли вышла стандартной для Усмана. Вот только никто не мог поставить на столь уверенное выступление Камару против одного из самых доминирующих чемпионов за всю историю полусреднего веса. Нигериец все пять раундов сминал, как казалось раньше, самого атлетичного, быстрого и сильного в борьбе бойца во всём дивизионе. Положение Вудли ухудшалось с каждой минутой боя, и после финального гонга можно было только порадоваться за него, ведь мучения его наконец закончились. После такого поражения Тайрон едва ли выпросит немедленный реванш с новым чемпионом, потому за пояс в следующий раз, видимо, подерутся Усман и Ковингтон.

Российские фанаты на UFC 235 больше всего ждали выступления Забита Магомедшарипова. Дагестанец собирался одержать первую победу над соперником из топ-10, и сам его бой с ветераном Джереми Стивенсом обещал фанатам на трибунах мощное зрелище. По итогу очередное российско-американское противостояние, скорее, разочаровало по части увлекательности. Зато наш боец одержал победу.

Время Забита. Магомедшарипов одержал пятую победу в UFC Теперь семь россиян находятся в топ-10 своих дивизионов UFC.

Пусть Забит как никогда был аккуратен и работал против Стивенса вторым номером, а результата добился благодаря точности отдельных атак и навыку борьбы, зато этот успех вывел Магомедшарипова в первую десятку рейтинга. В следующий раз Забит наверняка подерётся с кем-то из первой тройки таблицы полулёгкого веса.

«Теперь я хотел бы подраться с соперником из топ-5. Будет бой Алду с Волкановски. Хотел бы сразиться с кем-то из них», — поделился с Джо Роганом планами на будущее Забит.