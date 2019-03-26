«Может, вечерком дал вольную, расслабился, выпил». Бойцы — об отставке Конора

Конор Макгрегор ушёл из ММА. По крайней мере он попытался убедить в этом подписчиков своей страницы в «Твиттере». Такое заявление не могло остаться без внимания. О реакции фанатов (да и хейтеров) ирландца мы уже написали:

«Ты настолько боишься Хабиба, ха-ха? Я бы тоже боялся» Макгрегор объявил об отставке. В «Твиттере» над ним смеются.

Теперь настал черёд профессиональных бойцов высказаться о решении экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях. Почему Макгрегор уходит? Действительно ли Конор готов уйти на пике и что подтолкнуло его к завершению карьеры? Своими версиями делятся звёзды ММА.

Олег Тактаров, пионер российских ММА, наш первый обладатель пояса UFC и просто огненный спикер:

— Ну, может, вечерком дал вольную, расслабился, выпил. Вероятно, это — осторожная проверка реакции публики, потому что подобный ход использовался последние лет 30. Завершаешь карьеру, а потом тебя твой болельщик уговаривает остаться. Но я допускаю, что он потерял интерес, заработав два пояса. А может, пиар-компания виски по всему миру занимает всё его время — на полноценные тренировки уже ничего не остаётся.

Пётр Ян, новая звезда UFC от России. Он тоже всегда говорит ярко:

— Правильно, зачем здоровье тратить? Хватит. У него же есть другие дела, тот же бизнес, а здоровье надо беречь.

Вадим Финкельштейн, человек, который привёз ММА в Россию и отлично разбирается в пиаре:

— А я не особо верю, но и не особо расстраиваюсь. Не имею большого уважения к этому бойцу. Знаете, как это бывает, через годик снова объявится в поле зрения. То, что он таким способом хочет ухватить долю в UFC, — про это можно забыть.

Гога Шаматава, боец ACA, автор одного из самых диких нокаутов прошлого года:

— От Конора Макгрегора можно ожидать всего, но только не выхода на пенсию. Я думаю, что это рекламный ход, так как в последнее время он немного сбавил обороты. Считаю, скоро мы увидим его в октагоне. Моё мнение — это не конец.

Дэна Уайт, президент UFC и самый большой фанат Конора на планете:

— У него достаточно денег, чтобы завершить выступления, да и у него отличный виски. Это здравое решение. Если бы я был на его месте, поступил бы так же. Макгрегор уходит из единоборств, но он не перестанет работать.



Развитие производства виски будет требовать его участия. Уверен, у него есть и другие проекты. Наблюдать за его карьерой было здорово, он достиг огромных успехов в нашем спорте. Я счастлив за него. Надеюсь, что он будет таким же успешным за пределами октагона, как и в ММА.

Дэна Уайт и Конор Макгрегор Фото: Steven Ryan/Getty Images

Майкл Биспинг, экс-чемпион UFC в среднем весе и тот ещё тролль:

— Я возобновляю карьеру.

Эдуард Вартанян, экс-чемпион ACB в лёгком весе, который никогда не верит Макгрегору:

— Полная ерунда! Этим заявлением он ничего не хочет добиться, кроме внимания к своей персоне. Если бы он хотел добиться реванша, сделал бы это другим способом. А так что? Я ушёл, попросите меня вернуться на бой с Хабибом? Да ну, какой смысл. Обычный акт самолюбования.

Конор Макгрегор уверяет, что ушёл в отставку. Президент UFC ему подыгрывает Такое уже было. Однако на этот раз ирландец, вероятно, настроен серьёзно.

Александр Емельяненко, его представлять не нужно:

— Конор сделал это специально, чтобы все просили его вернуться обратно, информация об уходе может впоследствии измениться. Он отличный боец, который оставил огромный и неизгладимый след. Желание смотреть на хорошие и зрелищные бои есть у всех, Макгрегор такие бои показывал.

Виталий Минаков, один из сильнейших российских тяжеловесов, экс-чемпион Bellator:

— А я всё же не исключаю, что это может быть правдой. Человек заработал кучу денег с комедийного поединка с Мейвезером. Несмотря на поражение, он пополнил свой счёт после боя с Хабибом. Также Конор сформировал свой бизнес и имя, на котором он зарабатывает огромные деньги. Если он проиграет следующий бой, это пошатнёт его образ, он понесёт денежные потери. Он сам прекрасно это понимает и, возможно, принимает решение уйти раньше.

Хабиб Нурмагомедов, возможный виновник отставки Конора Макгрегора:

— В джунглях может быть только один король. Лишь один.