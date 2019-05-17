Макгрегору не с кем драться. Зачем он возобновлял карьеру?

Поговорим о свежих анонсах UFC, в которых нет Конора. Фергюсон подерётся с Серроне, а Нэйт Диаз – с Петтисом.

В прошлые выходные лига UFC провела 237-й по счёту номерной ивент. Помимо боёв бразильцев с гостями из разных стран, фанаты в неделю турнира в Рио-де-Жанейро получили пару любопытных анонсов на лето.

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Во-первых, лига объявила о долгожданном возвращении в восьмиугольник экс-чемпиона в лёгком весе с действующей серией из 11 побед Тони Фергюсона. Эль-Кукуя заждались в клетке, поклонникам боёв давно не хватало его умения устроить зарубу с любым соперником, которого ему дают.

Во-вторых, давно отчаявшиеся фанаты Нэйта Диаза были ошеломлены новостями о возвращении своего кумира, загулявшего с 2016 года — после мегаприбыльной дилогии с Конором Макгрегором.

Фергюсон — Серроне

UFC 238

8 июня

Чикаго, США

Новым оппонентом Фергюсона стал Дональд Серроне, и вместе они образуют потрясную афишу. Несомненно на пару с Ковбоем Тони будет не сложно выдать очередное кровавое представление, но выгодным с рейтинговой точки зрения этот бой будет, скорее, для Дональда. Вопрос — что нужно ещё сделать Фергюсону, чтобы наконец добиться своего шанса побиться за полноценный титул чемпиона UFC? Впрочем, на него никто не может ответить уже больше года — с момента, как Тони по нелепой случайности упустил тот самый шанс завоевать пояс неоспоримого чемпиона, споткнувшись на кабеле перед UFC 223. Раз Эль-Кукуй согласился на очередную рейтинговую схватку, значит, условия его устроили.

Серроне, думается, в таком раскладе устроило всё. Да, Фергюсон — не Макгрегор, бой с которым компания пыталась Ковбою устроить до этого. Делить клетку с Конором выгоднее, чем с кем бы то ни было. Зато Тони (№1) выше ирландца в рейтингах, и победа над ним почти гарантирует популярному ветерану Серроне заветный поединок за пояс. Говорят, Дональд даже просил сделать их бой с Фергюсоном пятираундовым, потому что за 25 минут можно нормально разогреться и показать всё, на что он способен. И это при том, что предыдущее выступление Серроне состоялось 4 мая — тогда Дональд в тех же пяти раундах одолел набравшего ход Эла Яквинту. В общем, Ковбой с Эль-Кукуем друг друга стоят.

Диаз — Петтис

UFC 241

17 августа

Анахайм, США

Пожалуй, сильнее UFC удивил бы, объявив о возвращении Ника Диаза. Но и анонс поединка его брата Нэйта с Энтони Петтисом заставил приподнять брови. Выступив дважды в течение 2016 года (оба раза он дрался с Макгрегором) Диаз-младший заработал больше, чем за всю свою долгую карьеру до этого. После затащить обратно в октагон Нэйта снова, казалось, мог только Конор — с предложением закрыть трилогию. Однако ирландец обзавёлся амбициями в других противостояниях/весовых категориях/видах спорта, а американец — деньгами в таком количестве, что при правильном пользовании на них можно прожить долгую богатую жизнь. И всё-таки он возвращается. Нэйт Диаз подерётся с Энтони Петтисом на августовском UFC 241.

Петтис сложно провёл последние несколько лет карьеры, однако в 2013 году он считался одной из главных звёзд UFC и был чемпионом компании в лёгком весе. Потеря титула, звёздного статуса, череда поражений и крайне нестабильные выступления в какой-то момент, казалось, могли вынудить Шоутайма (прозвище Петтиса) задуматься о пенсии. Но последнее время Энтони стал побеждать чаще, а его дебют в полусреднем весе, состоявшийся два месяца назад, вообще стал одной из главных сенсаций в боях за этот год. Природный легковес Петтис вышел большим андердогом против бывшего претендента на титул в полусреднем весе Стивена Томпсона и нокаутировал того убойным супермен-панчем.

Большую и самую яркую часть карьеры Диаз и Петтис провели в лёгком весе. На двоих в дивизионе до 70 кг они провели больше 30 поединков внутри UFC, оба постоянно находились в элитной группе бойцов категории и даже доходили до титульных боёв, но очной встречи так и не провели. И вот наконец их бой состоится в полусреднем весе.

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Стоит также упомянуть о личном между бойцами. Диаз пока ничего о своём новом вызове не говорил, а вот Петтис открыто обрадовался такому матчмейкингу и возможности разобраться с Нэйтом один на один:

«Это личное дело. Не могу дождаться, когда донесу свои удары до него и причиню ему боль. Когда я был чемпионом UFC и WEC, Диаз вызывал меня на бой. Ему повезло подраться против Конора Макгрегора, и он заслуженно выиграл. Он не плохой боец. Я даже не помню, с чего начались проблемы между нами. Каждый раз, когда мы встречались, становилось очевидно, что этот бой должен состояться. Наверное, он испытывал зависть, когда я был чемпионом. Он хотел получить шанс подраться со мной. Так что это тот бой, который нужно было организовать. Я очень взволнован перед этим поединком и крайне мотивирован. Я собираюсь вырубить этого парня".

Казалось бы, при чём здесь Макгрегор

Дело в том, что ирландец хоть и вернулся в бои со своей отставки длинной в неделю, но компания так и не придумала, с кем свести самого кассового бойца ММА в истории. И все вышеперечисленные представители лёгкого/полусреднего веса были наиболее вероятными соперниками Ноториуса для его возвращения после поражения Хабибу Нурмагомедову. Конор Макгрегор мечтает о реванше, это не секрет. Однако никто (а именно — Хабиб) не собирается просто так давать ирландцу переигровку — во всяком случае немедленную.

«Насчёт Макгрегора одно хочу сказать: пускай заслужит реванш, а то он с 2016 года не побеждал. На дворе 2019-й. Понятно, что он красиво одевается и толкает речи, но пусть хоть ощутит вкус победы, прежде чем мы снова подерёмся», — сказал Нурмагомедов, общаясь со студентами «Плехановки».

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Более того сам Конор говорил о готовности провести промежуточный поединок, чтобы яркой победой заслужить себе новый шанс подраться с чемпионом. Однако со временем Макгрегор, видимо, решил от этого плана отказаться. В пользу этой версии говорит: а) сильно возросшее количество оскорблений в адрес Хабиба, чтобы подтолкнуть его к повторению боя века; б) официально объявленные бои почти у всех (не считая Хабиба), кто мог бы стать соперником ирландца. Это, вероятно, значит, что с Серроне, Фергюсоном, Петтисом и Диазом Макгрегор драться не согласился. Трудно представить, что «заднюю включил» кто-то из этих ребят. А если драться не с ними, то с кем?

Соперников для Конора остаётся не так много — и ни одного очевидного прямо сейчас нет. Пожалуй, именно с этим может быть связано отсутствие официального анонса поединка Хабиба Нурмагомедова с новым временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье. Казалось бы, всё готово для объединительного поединка — оба чемпиона давно обратились друг к другу через прессу, заверив в готовности устроить бойню. Но UFC всё же тянет с объявлением. Возможно, прямо сейчас боссы компании пытаются уговорить россиянина принять рематч с Макгрегором, а Порье в этой схеме — план «Б». В этом случае немного жаль Дастина, но можно быть уверенным, он готов к подобному повороту.

Если рассматривать другие варианты для ирландца в лёгком весе, то тут, пожалуй, остался лишь один человек, с которым Конор мог бы устроить успешный с финансовой точки зрения бой, который при этом хотя бы отдалённо напоминал по статусу претендентский.

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«Эй, Мактаппер! Тебе предложили подраться с Джастином Гэтжи. Ты собираешься сражаться, или твоя душа всё ещё болит от прошлой порки? Джастин затащит тебя на другой уровень глубоких вод», — уверен Али Абдель-Азиз, менеджер Гэтжи и Нурмагомедова, который люто ненавидит Макгрегора.

Пожалуй, если Конор согласится выйти в октагон с Гэтжи, это сложно будет назвать умным решением. С агрессивными бойцами Макгрегору всегда было сложно, а Джастин самый агрессивный легковес в UFC. Впрочем, других вариантов для возвращения летом/осенью у ирландца нет. Это может вынудить его отложить возвращение до конца года. К этому времени Нурмагомедов может пересмотреть своё отношение к идее сиквела эпичного противостояния с Макгрегором.