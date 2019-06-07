Терял часть кишечника, падал со скалы, тонул в океане: Серроне не боится смерти?

Ковбой собирается снова испытать судьбу, разделив клетку с Тони Фергюсоном. И всё это ради новорождённого сына, титула и боя с Хабибом.

В преддверии боя Тони Фергюсона против Дональда Серроне СМИ, эксперты и большинство фанатов, в основном, ставят на Эль-Кукуя. Аргументы убедительны: серия из одиннадцати побед, жажда поединка с Хабибом Нурмагомедовым, оставшиеся позади проблемы со здоровьем и по-спортивному безумный блеск в глазах – за оппонентов американца и правда становится боязно.

«Думаю, что это Уайта нужно осмотреть психиатрам, — передаёт привет президенту UFC Тони. — Мы должны проверить его голову, потому что я не знаю, сколько ещё раз он скажет мне драться за временный пояс.

Давайте серьезно, я сделал всё, что должен был, чтобы вернуться. И я счастлив быть здесь. До тех пор, пока я остаюсь тут, я чувствую себя хорошо. Я могу бежать дольше 20-летних парней, на спринте я обгоняю всех остальных. Так что не задавайте этих глупых вопросов про психику и давайте уже продолжим делать это дерьмо! Ковбой, я иду за тобой, детка, будь готов!»

Самый опасный соперник Хабиба, кажется, потерял рассудок Тони Фергюсон крушит дом, а его семья обращается в полицию. Что происходит со звездой UFC?

Вот только его оппонента недооценивать не стоит. Дональд Серроне – настоящая глыба промоушена, ветеран и рекордсмен с опытом, которого хватит и на троих бойцов… А те передряги, в которых побывал Ковбой в октагоне и за его пределами, позволяют смело утверждать: этого парня нельзя напугать ни кровожадными локтями Фергюсона. Ни костлявой улыбкой самой смерти.

UFC 238

Когда: 8 июня (9-е по Москве)

Где: арена «United Center», Чикаго, США

Секрет второй молодости от Серроне

Карьера Дональда в UFC – типичные американские горки. Взлеты и радужные перспективы сменялись депрессивными интервью и сериями из трёх поражений кряду. К счастью, для фанатов, переход в лёгкую весовую сыграл определяющую роль в спортивной жизни 35-летнего американца — будто юнец, он пестрит изощрённым арсеналом ударов и болевых приёмов, знать не зная о плохой выносливости или слабеющей силе хай-киков.

Так в чём же секрет столь прекрасного периода карьеры американца?

Ответ прост: рождение ребенка. Мальчик буквально окрылил отца: Майк Перри, Александер Эрнандес и Эл Яквинта были сметены с пути рвущегося вперёд Ковбоя. В его руках – сын, а в голове – точно намеченная цель.

«Накануне поединка жена показала мне фото моего маленького ребёнка, и меня охватили невероятные эмоции, которых я никогда не испытывал прежде. Я могу сказать со всей ответственностью, что рождение малыша сильно меняет вашу жизнь. Теперь у меня появилась дополнительная мотивация для выступлений.

Во время боя я ловил себя на следующей мысли: „Нет, парень, ты не заберешь еду у моих детей“. Теперь я возвращаюсь в лёгкую весовую категорию и намерен забрать чемпионский пояс у его действующего обладателя. Нурмагомедов, я иду за тобой», — сказал Серроне с малышом на руках после победы на Перри.

«Хабиб снимался с нашего боя пять раз»

Топовый легковес всю половину этого года жил одним соперником: Конор Макгрегор, как запретный плод, манил ветерана ММА, предвещая большой куш от миллионных платных трансляций. Но кто ты такой, чтобы решать за ирландца, с кем ему биться? Вариант с Печально Известным исчез так же стремительно, как и показался на горизонте.

«У него был шанс. Теперь пусть сидит на заднице смирно! А я возьму чемпионский пояс», – подвел итог слухам о супербое Серроне, наметив для себя новую цель.

Всё это время представитель США по кирпичику выстраивал наследие, установив ряд потрясающих рекордов и вписав золотыми буквами своё имя в летопись спорта. Чего же не хватало великому бойцу? Конечно, пояса! Да, был шанс против Рафаэла Дос Аньоса. Но кто сейчас будет вспоминать тот проигрыш? Дональд, как белая акула ощущает кровь жертвы, чувствует близость золота UFC. И видит непрерванный полёт Орла, среди охотников за которым появился очень матерый снайпер.

«Хабиб? Он снялся с нашего боя пять раз… Пять раз подписывал контракт. Я не знаю, в чём дело. Есть такие парни, которые поднимаются в рейтинге, занимают пятое место, к примеру, а потом не дерутся долгое время, дабы удержать позиции», — жаловался Дональд в 2016 году. В 2019-м Ковбой как никогда близок к заветной встрече.

«Это мой внук, и такого с ним ещё никто не делал ». Все без ума от бабушки Серроне

«Она – моя главная поклонница. Бабушка всегда рядом со мной, где бы я ни оказался», – трогательные слова из уст столь брутального бойца, не так ли?

Но история Ковбоя и его «талисмана» действительно поражает. Бабушка и воспитала его (родители Серроне часто ссорились, и после развода ребенок остался у прародителей, которые и вносили за него залоги в полицию после юношеских похождений), и на секции водила (мальчугана в детстве обуревал «синдром дефицита внимания и гиперактивности» — чем ещё занять пацана, как не занятиями в воздушной академии и поездками на лошадях), и дело всей жизни одобрила (неужели старушка не отговорила бы юношу-второкурсника от занятий кикбоксингом), и привила семейные ценности (женщина ухаживала за больным раком дедушкой Дональда).

Становление личности великого спортсмена – заслуга Джерри Серроне. Именно она сидит в зале и наблюдает за «кровавыми банями», в которые, как рыба, ныряет ее внук. А в случае побед Ковбоя, она поднимается и с добродушной улыбкой идёт к своему любимцу в клетку.

Однако поражает бабушка Серроне своим обаянием не только болельщиков, но и соперников Дональда. Так на UFC on FOX 23 в Денвере Хорхе Мавсидал после того, как отправил в нокаут Ковбоя во втором раунде, поразился отношению пожилой женщины к себе.

«Она меня просто убила, когда подошла ко мне и сказала: «Это мой внук, и ты отличный боец — такого с ним ещё никто не делал». Конечно, я мог бы играть роль плохого парня, но такие вещи не оставляют меня равнодушным — нет никакого желания бить соперника на глазах его бабушки. У меня есть семья, дети, и я не могу представить, что вижу своих детей в таком положении. Так что такие вещи меня немного ранят, понимаете?» — вот насколько растрогался Масвидал.

«Сказал старухе с косой: „Не сегодня!“ Девять жизней Дональда

Мужик с бутылкой пива, рекламным лицом которого и является Ковбой, добродушной улыбкой, бородой и специфической шляпой с большими полями – образ, который давно засел в умах болельщиков, далеко не так прост. В этом человеке скрыт неисчерпаемый источник энергии и жажды испытать себя. Который, к сожалению для близких Дональда, реализуется не только в столкновениях в восьмиугольнике.

Неудачные потасовки на улицах, несчастные случаи на охоте с умопомрачительными травмами глаз и перевернутые автомобили – досуг Серроне со стороны выглядит настоящим безумием! Но куда страшнее кажутся другие истории, будто сошедшие со страниц произведений классиков «хоррора» Кинга, По или Лавкрафта.

Несмотря на запреты организации на экстрим перед боями, Серроне чувствует себя исключением: так во время подготовки к одному из номерных турниров Ковбой лазал по скалам и крепление, страхующее атлетов, попросту выпало из углубления. Дональд пролетел 12 метров вниз, и быть бы непоправимому… Но на помощь пришел трос, прикреплённый к ноге горе-скалолаза: вместо того, чтобы вернуться домой в деревянном ящике, Ковбоя доставили лишь с трещинами в бедре и ступне.

«Наверное, нужно танцевать со смертью. Просто чтобы понять, как драгоценна жизнь», — писал Серроне в «Твиттере».

Нельзя не упомянуть и кровавый инцидент, роднящий жизненные моменты Серроне с эпизодами из дешевых американских «слэшеров». Катаясь на квадрацикле и совершая прыжок на горке, Дональд напоролся животом на руль… Кишечник, желудок и мышцы пресса – всё это храбрец лицезрел прямо перед собой.

Дальше были кома, удаление частей некоторых органов и долгая реабилитация. К слову, с тех самых пор атлет испытывает проблемы с перевариванием пищи и в связи с этим имеет официальное медицинское освобождение от запрета на использование физраствора (что вызвало немало споров в обществе спортсменов). Неужели вы подумали, что это исправило полоумного спортсмена?

Наконец, последняя байка от Ковбоя — дайвинг в Мексике, который едва не закончился трагедией. Его подробности мигом разлетелись по мировым спортивным СМИ. И неудивительно: смерть дышала в спину запаниковавшему атлету, едва отдающему отчёт в своих действиях.

«Сегодня я могу честно признаться: я счастлив, что остался жив. Мы попали в ужасную ситуацию во время погружения. Вокруг был один ил, я потерял из виду своего напарника и сбился с разметки пещеры, не видя своих собственных рук. Это был самый страшный момент в моей жизни. Я вспомнил, как целовал Дэнджер и Линдсей и говорил им «Скоро увидимся, не переживайте, папочка вернется домой!». Так что я сказал старухе с косой: «Не сегодня, черт подери, я выкручусь и вернусь домой!» — признавался позже в «Инстаграме» счастливчик.

И этого парня всё Фергюсоном напугать хотят?

Мистер «Новый рекорд»

Два боя в UFC за две недели, тяжелейшие графики с согласием практически на все предлагаемые поединки, 9 нокдаунов соперников в 11 последних схватках, наибольшее количество нокдаунов в промоушене (20) и рекорд по количеству побед в организации (23) – всё, что будет делать этот человек в клетке дальше, лишь продолжит цементировать его невероятную статистику.

Жаль, что будущее туманно: поражение в Чикаго может вынести Серроне прочь из титульной гонки и вновь вернуть ветерана к «рубкам» с середняками дивизиона. Но если будет победа… Придётся тогда всем пристегнуть ремни.

«Не думаю, что Фергюсон хотел принимать этот бой. Он уверен, что заслуживает титульный шанс, так что для него драться не с чемпионом очень опасно. Зачем ему рисковать гребаным титульным поединком и драться с убийцей? Но мне плевать! В этом между нами и разница: я буду драться с кем угодно, мне нужно побить их всех», — не тушуется перед Эль-Кукуем Дональд.

Ему до титульного шанса осталось сделать один, самый сложный шаг. 24-я победа — после неё можно будет уже и на замену в поединке Нурмагомедова с Порье рассчитывать.

Тони преследует Хабиба, Диаз не будет биться с Макгрегором. 15 главных боёв лета В списке хватает и россиян.

…

Основной кард UFC 238



Генри Сехудо — Марлон Мораес

Валентина Шевченко — Джессика Ай

Тони Фергюсон — Дональд Серроне

Джимми Ривера — Пётр Ян

Тай Туйваса — Благой Иванов

Татьяна Суарес — Нина Ансарофф

Алджамейн Стерлинг — Педро Муньос

Каролина Ковалькевич — Алекса Грассо

Рикардо Ламас — Келвин Каттар

Ксяонан Ян — Анджелла Хилл

Бивон Льюис — Даррен Стюарт

Джоанн Калдервуд — Кэтлин Чукагян Генри Сехудо — Марлон МораесВалентина Шевченко — Джессика АйДжимми Ривера — Пётр ЯнТай Туйваса — Благой ИвановТатьяна Суарес — Нина АнсароффАлджамейн Стерлинг — Педро МуньосКаролина Ковалькевич — Алекса ГрассоРикардо Ламас — Келвин КаттарКсяонан Ян — Анджелла ХиллБивон Льюис — Даррен СтюартДжоанн Калдервуд — Кэтлин Чукагян

Стоит отметить, что в основном карде турнира в Чикаго пройдёт два титульных поединка: сначала Валентина Шевченко проведёт первую защиту титула против Джессики Ай, а затем Генри Сехудо и Марлон Мораес подерутся за вакантный пояс легчайшего дивизиона, оставшегося без хозяина после громкой дисквалификации за допинг Ти Джея Диллашоу. Бой поистине исторический: в случае победы олимпийского чемпиона — 2008 Сехудо UFC обретёт четвёртого двойного чемпиона в своей истории.

«Добровольно отказываюсь от титула». Ещё один чемпион UFC пойман на допинге Дела Ти Джея Диллашоу – хуже не придумаешь.

Также в основном карде выступит и россиянин Пётр Ян. Намеренный уже в этом году попытать счастья в сражении с чемпионом спортсмен не имеет права на ошибку в ночь с 8 на 9 июня. Соперник не из лёгких: Джимми Ривера чередует победы с поражениями и во что бы то ни стало захочет вернуться на победную тропу.

Откроют же топ-5 боев вечера эксцентричный любитель пить из обуви Тай Туйваса и Благой Иванов.

Что касается интересных противостояний в предварительном карде, то тут Татьяна Суарес и Нина Ансарофф сразятся за вероятный выход на титульный бой, Алджамейн Стерлинг попробует удержать рвущегося на вершину Педро Муньоса, который после победы над Коди Гарбрандтом видится одним из фаворитов в претендентской гонке, а польская красавица Каролина Ковалькевич выявит сильнейшего в поединке с Алексой Грассо.