США побеждает Россию. Хабиб должен это исправить

Запомните эту дату – именно этот день стал причиной для будущих споров о первом чемпионе UFC из России после того, как Хабиб Нурмагомедов победил Эла Яквинту и забрал золотой пояс чемпиона крупнейшего ММА промоушена. В любом случае, в 14 июля 1995 года была историческая ночь.



Олег Тактаров дрался в финале на турнире UFC 6. Тогда бойцы не готовились к боям по несколько месяцев и могли провести за один вечер поединков больше, чем условный Роберт Уиттакер за последние два года.

В ту ночь россиянин провёл сразу три боя. Олег одержал две победы за 57 и 9 секунд соответственно и вышел в финал, где встретился с Танком Эбботом. И здесь нужно вставить ремарку, о том, насколько это был колоритный персонаж. Дэвид – человек, по внешности которого очень трудно определить, что мы в принципе говорим о профессиональном спортсмене. Но в 90-е годы именно этот мужчина с большим пивным животом и длинной неопрятной бородой в какой-то мере олицетворял собой смешанные единоборства. Вернее, те самые бои без правил, которые можно было найти лишь на кассетах и считавшиеся экзотикой.



Тактаров победил американца удушающим приёмом на отметке 17:45. Абсолютный триумф, чемпионский пояс и первый успех бойца из России в промоушене, который через долгие годы станет крупнейшей организацией в мире смешанных единоборств. И здесь лишь только жаль, что отсчёт чемпионов UFC в тяжёлом весе на всё той же «Википедии» начнётся на 1,5 года позже триумфа Тактарова – лишь с февраля 1997 года, начиная с турнира UFC 12.

Александр Шлеменко – Тито Ортис, 17 мая 2014 года

В начале 2014 года был анонсирован поединок Александра Шлеменко с бывшим чемпионом UFC и общепризнанной легендой ММА Тито Ортисом. Американец возобновлял карьеру, и было не очень понятно, зачем это нужно. Три поражения подряд и рекорд 1-7-1 в девяти последних поединках. Единственная победа была одержана почти три года назад – в июле 2011 Тито задушил Райана Бэйдера. В общем, американцу давали не так много шансов.



Преимущество Тито заключалось в весовой категории и размерах – не слишком крупный даже для средней весовой категории Шлеменко поднимался в непривычный для себя полутяжёлый дивизион. И этот опыт должен был запомниться бойцу из Омска надолго – американец задушил Александра за 147 секунд и традиционно произвёл уже подзабытый многими обряд выкапывания могилы поверженному сопернику.



Шлеменко не стал сдаваться, уснув в объятиях своего соперника. Примерно в карьере «Шторма» началась чёрная полоса – в сентябре Александр потеряет сознание в захвате Брэндона Хэлси и поймёт, что сыроедение не совсем хороший вариант для элитного бойца ММА. Дальше будет поездка в Москву на бой с Ясубеем Эномото, победа над Мелвином Манхуфом и очень долгая и неприятная допинговая история, которая отнимет у россиянина целый год карьеры.

От допингового скандала до высшей точки карьеры всего за год Канело – чемпион мира в трёх весах, Шлеменко вернулся к победам, Яквинта наказал Ли за длинный язык.

Хабиб Нурмагомедов – Эл Яквинта, 7 апреля 2018 года

В историческом поединке изначально должен был драться другой американец, и мы всё ещё таим надежду однажды констатировать факт этого боя. Но пока поговорим о другом бойце из США Эле Яквинте.



Американец готовился к бою с Полом Фелдером, но за сутки до выхода в клетку согласился на шанс всей своей жизни. Или на формальное избиение – тут уж как посмотреть. Было сложно представить, как готовившийся к трём раундам и поединку с абсолютно другому по стилю сопернику Эл будет справляться с одним из самых доминирующих борцов современности.



Но получилось неплохо – Яквинта продержался все 25 минут поединка, что многие сочли достижением. Хабиб стал первым чемпионом UFC из России и забрал пояс в Дагестан, а действующий риелтор Эл пополнил свой банковский счёт неплохим гонораром за спасение титульной мечты Нурмагомедова.



Где-то в стороне за всем этим с грустью наблюдал Тони Фергюсон – ведь именно он должен был драться с Хабибом, но споткнулся о провод и повредил крестообразную связку. Впрочем, даже спустя два года столкновение Орла и Эль-Кукуя по-прежнему один из самых ожидаемых поединков в ММА.

Хабиб чуть не подрался вне октагона. Его спровоцировал американский «гангстер» Нурмагомедов уже не первый раз «зацепился» с Нейтом Диасом. Однажды, в 2015 году они даже подрались командами.

Александр Волков – Деррик Льюис, 6 октября 2018 года

Русский «Драго» переживал один из лучших моментов в карьере – Александр завоевал пояс М-1, успешно защитил его и отправился в UFC, где сразу же набил четыре победы и ворвался в топ-10 рейтинга лучших тяжеловесов мира. Волков подходил к поединку с Льюисом с победной серией из шести боёв и обновленными хайлайтами, где можно было увидеть свежие нокауты Штефана Штруве и Фабрисио Вердума.



Деррик выглядел человеком, который должен был становиться последней или предпоследней ступенью на пути к чемпионскому бою. Было всего одно «но» – прикосновение американца правой рукой тушит свет большинству людей на планете, и именно этот удар является главным оружием Чёрного Зверя.



По злой иронии судьбы именно коронный правый кулак врезался в челюсть Волкова за 11 секунд до конца боя. Боя, в котором российский боец выигрывал каждую минуту в октагоне. Максимально обидное поражение сильно ударило по претендентским позициям «Драго» – Александр откатился в титульной гонке и теперь ему придётся снова одержать парочку убедительных побед.



Вдвойне обидно, что за сутки до поединка Волков вышел на церемонию взвешивания в шапке-ушанке, которую Льюис сбил россиянина во время напряжённой дуэли взглядов. Примерно так в каком-нибудь жёлтом издании вполне мог появиться заголовок «русский боец не смог отомстить американцу за оскорбление советской атрибутики».

Дзюба готов к боям в клетке. Он удивляет звёзд ММА своей мощью Лидер сборной России по футболу Артём Дзюба уже не первый раз тренируется с бойцами ММА. Говорят, он сам может стать бойцом.

Фёдор Емельяненко – Райан Бэйдер, 26 января 2019 года

Последний Император имел отличную возможность красиво закончить карьеру. Емельяненко отлично выступал в гран-при тяжеловесов Bellator, попутно раздавая красивые нокауты. В апреле 2018 года Фёдор снёс бывшего чемпиона UFC Фрэнка Мира за 48 секунд и впервые посмотрел в глаза Челу Соннену, а уже спустя 168 дней буквально избил американского гангстера, разобравшись с королём трештока за неполный раунд.



Эти победы сильно воодушевили поклонников Емельяненко, но даже самым отчаянным болельщикам было понятно, что российский боец будет выходить на финальный поединок с Райаном Бэйдером в качестве андердога. Впрочем, даже самые жёсткие хейтеры Последнего Императора не могли предположить итоговую развязку.



Емельяненко попал в компанию бойцов, чьи поражения умещаются в минутный пост в инстаграме и, к сожалению, являются полной видеозаписью поединка. Фёдор упал в нокаут от первого же удара и рефери официально остановил бой на отметке 0:35.



Внезапно вся эйфория от прошлых побед Последнего Императора прошла – все вспомнили, что Фёдору 42 года, а его поверженным соперникам было 80 лет на двоих. Старые и новые травмы, Эдгар Запашный в качестве секунданта и группы поддержки в одном лице и другие немного странные вещи – всё это превратило потенциально красивую историю о блестящем завершении карьеры победой в гран-при второго крупнейшего ММА-промоушена в мире в печальную и болезненную реальность.



Хорошая новость заключается в том, что за Фёдора есть, кому отомстить – за головой Бэйдера уже идут несколько учеников Емельяненко, и нам хочется верить, что в следующий раз мы напишем о славных победах кого-то из этих бойцов.