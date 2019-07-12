«Макгрегор никогда не победит Хабиба». Тайсон не оставляет Конору шансов

Ирландец вновь грозится уйти в отставку. Похоже, даже он уже не верит, что когда-то сможет отомстить российскому чемпиону.

Даже в преддверии чемпионского боя Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье мир боевого спорта не отпускает противостояние россиянина с Конором Макгрегором. Эксперты и фанаты самого разного уровня продолжают спорить о шансах Ноториуса в возможной переигровке с Орлом, хотя для официального объявления сиквела боя века ещё ой как далеко…

Ещё до первой встречи Хабиба и Конора в октагоне большинство ожидающих боя сходилось во мнении, что победу в уверенном стиле одержит Нурмагомедов. После 6 октября прошлого года все эти прогнозисты с гордостью смогли воскликнуть: «Я же говорил!». Казалось бы, ну какой смысл в реванше, если разница в силе бойцов оказалась настолько существенной? Однако второго шанса очень хочет Макгрегор, а это значит, что и UFC сделает всё возможное, лишь бы угодить своему главному любимчику. И никого не смутит, что в очередной раз никто не верит в Конора.

«Макгрегор не сможет победить Хабиба, он никогда его не победит, — уверен, например, бывший чемпион мира по боксу, великий Майк Тайсон, по меньшей мере 500 раз признававшийся в любви ирландцу. — Я считаю, что Макгрегор является гением промо. Хабиб победил его, верно? Но они снова хотят драться! Люди снова хотят увидеть их поединок, они готовы платить, чтобы увидеть этот бой.

Хабиб круче всех в «Инстаграме»? Не смешите Конора Хабиб Нурмагомедов — самый популярный боец России в «Инстаграме», но по мировым меркам ему есть куда расти.

Хабиб получит больше денег, победив парня, которого он может победить, чем он бы получил, если бы встретился с равным. Так почему бы не подраться с ним хоть 10 раз? Люди будут готовы платить за это хоть 10 раз. Сейчас всё упирается в маркетинг. Макгрегор — гений, этого у него не отнять».

Конор пока никак не отреагировал на заявление легенды бокса, но наверняка это сделает, будьте уверены. Забавно, что по части взаимоотношений с Железным Майком Макгрегор и Нурмагомедов также являются конкурентами. Для любого бойца (про бокс мы говорим или ММА — не так важно) великая честь — общаться с такой глыбой, как Тайсон. Хитрый Майк «заигрывает» с обоими, и, судя по сказанному за всё время, Конор ему ближе по-человечески, но Хабиба он считает наиболее опасным бойцом.

Макгрегору не с кем драться. Зачем он возобновлял карьеру? Поговорим о свежих анонсах UFC, в которых нет Конора. Фергюсон подерётся с Серроне, а Нэйт Диаз – с Петтисом.

Пока же ирландец совершил очередную попытку оставить спорт. На этот раз всё гораздо скромнее: Конор будто и сам себя троллит.

«Я бы сказал, что ухожу, но вы мне всё равно не поверите», — написал Макгрегор в своём «твиттере».

Вероятнее всего, это не более чем очередная попытка Конора выбить себе наиболее выгодные условия для возвращения в клетку. Поговаривают, что неделю назад на крупной пресс-конференции должны были объявить дату возвращения Макгрегора в октагон, однако этого так и не произошло.

«Абу-Даби — моя территория». Хабиб уверен в победе над Порье Вторая пресс-конференция с Хабибом и Порье прошла в Лас-Вегасе. Бойцы уже не так вежливы друг с другом.

Может быть, все эти слухи свидетельствуют о том, что переговоры между суперпопулярным бойцом и UFC действительно были. Одно можно сказать с уверенностью: несмотря на то что Хабиб готовится к другому сопернику, а Конор то и дело угрожает работодателю выходом на пенсию, история двух главных легковесов мира ещё не закончена. Диалог продолжится. В соцсетях — уж точно, а может, дело вновь дойдёт до разборок в октагоне.