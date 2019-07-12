«Макгрегор никогда не победит Хабиба». Тайсон не оставляет Конору шансов

Даже в преддверии чемпионского боя Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье мир боевого спорта не отпускает противостояние россиянина с Конором Макгрегором. Эксперты и фанаты самого разного уровня продолжают спорить о шансах Ноториуса в возможной переигровке с Орлом, хотя для официального объявления сиквела боя века ещё ой как далеко…
Ещё до первой встречи Хабиба и Конора в октагоне большинство ожидающих боя сходилось во мнении, что победу в уверенном стиле одержит Нурмагомедов. После 6 октября прошлого года все эти прогнозисты с гордостью смогли воскликнуть: «Я же говорил!». Казалось бы, ну какой смысл в реванше, если разница в силе бойцов оказалась настолько существенной? Однако второго шанса очень хочет Макгрегор, а это значит, что и UFC сделает всё возможное, лишь бы угодить своему главному любимчику. И никого не смутит, что в очередной раз никто не верит в Конора.
«Макгрегор не сможет победить Хабиба, он никогда его не победит, — уверен, например, бывший чемпион мира по боксу, великий Майк Тайсон, по меньшей мере 500 раз признававшийся в любви ирландцу. — Я считаю, что Макгрегор является гением промо. Хабиб победил его, верно? Но они снова хотят драться! Люди снова хотят увидеть их поединок, они готовы платить, чтобы увидеть этот бой.
Хабиб получит больше денег, победив парня, которого он может победить, чем он бы получил, если бы встретился с равным. Так почему бы не подраться с ним хоть 10 раз? Люди будут готовы платить за это хоть 10 раз. Сейчас всё упирается в маркетинг. Макгрегор — гений, этого у него не отнять».
Конор пока никак не отреагировал на заявление легенды бокса, но наверняка это сделает, будьте уверены. Забавно, что по части взаимоотношений с Железным Майком Макгрегор и Нурмагомедов также являются конкурентами. Для любого бойца (про бокс мы говорим или ММА — не так важно) великая честь — общаться с такой глыбой, как Тайсон. Хитрый Майк «заигрывает» с обоими, и, судя по сказанному за всё время, Конор ему ближе по-человечески, но Хабиба он считает наиболее опасным бойцом.
Пока же ирландец совершил очередную попытку оставить спорт. На этот раз всё гораздо скромнее: Конор будто и сам себя троллит.
«Я бы сказал, что ухожу, но вы мне всё равно не поверите», — написал Макгрегор в своём «твиттере».
Вероятнее всего, это не более чем очередная попытка Конора выбить себе наиболее выгодные условия для возвращения в клетку. Поговаривают, что неделю назад на крупной пресс-конференции должны были объявить дату возвращения Макгрегора в октагон, однако этого так и не произошло.
Может быть, все эти слухи свидетельствуют о том, что переговоры между суперпопулярным бойцом и UFC действительно были. Одно можно сказать с уверенностью: несмотря на то что Хабиб готовится к другому сопернику, а Конор то и дело угрожает работодателю выходом на пенсию, история двух главных легковесов мира ещё не закончена. Диалог продолжится. В соцсетях — уж точно, а может, дело вновь дойдёт до разборок в октагоне.
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