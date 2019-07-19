Дядя Лёша снова побьётся с бывшим товарищем. Удаву как никогда нужна победа

В свои 42 Алексей Олейник ещё держится в элите. Но второе поражение может подтолкнуть ветерана к пенсии, так что права на ошибку у него нет.

Богатый на турниры главного ММА-промоушена июль продолжает радовать фанатов смешанных единоборств. После зубодробительного UFC 239 и насыщенного вечера боёв в Сакраменто организация едет в Сан Антонио, где экс-чемпион Дос Аньос встретится с будущим претендентом на титул, а прославленный ветеран из России Алексей Олейник может провести последний бой в карьере.

UFC San Antonio

Когда: 20 июля (21-е по Москве)

Где: «А&T Center», Сан Антонио, США

В погоне за Хорхе Масвидалем

Рафаэль Дос Аньос – Леон Эдвардс. Полусредний вес

Афишу главного боя вечера украсят представители топ-15 рейтинга полусреднего дивизиона UFC. Четвёртый номер, бывший чемпион лёгкого веса Рафаэль Дос Аньос пока не впечатляет. Два поражения в трёх последних поединках (борцы Колби Ковингтон и Камару Усман без труда смяли бразильца), казалось бы, отбросили заслуженного бойца подальше от титульного шанса… Но уверенная победа над дебютировавшем в дивизионе Кевином Ли снова заставила говорить о Рафаэле как о полноправном претенденте.



«Видел, что Хорхе Масвидаль обошёл меня в рейтинге после победы над Беном Аскреном. Думаю, на участие в титульной гонке также претендуют Энтони Петтис и Нейт Диас. Вопрос заключается в том, кто получит эту возможность. Если шанс выпадет мне, я буду готов его использовать», – заявил Дос Аньос.

Нокаут за 5 секунд! Американский чемпион пропустил удивительный удар Это рекорд. Масвидаль обещал, что Аскрен не проснётся, и сдержал слово. Бен с трудом покинул клетку после такого удара коленом в прыжке.

Куда более впечатляющими выглядят перспективы двенадцатого номера рейтинга Леона Эдвардса. Победная серия из семи поединков, скальпы Гуннара Нельсона и Дональда Серроне в последних двух боях – с 27-летним англичанином стоит считаться! Понимает близость удачи и сам Эдвардс.

«Выйти, устроить шоу и побить бывшего чемпиона, – думаю, именно так я и сделаю. Уверен, что после этого я заслужу титульный бой или, как минимум, поединок за звание претендента номер один.



У нас с Усманом уже есть одна история. Он последний парень, который победил меня, – это было три-четыре года назад. Поэтому это был бы идеальный сценарий: побить всех подряд, получить реванш и победить его в бою за пояс. Всё как в сказке», – надеется Эдвардс, не желающий упускать из виду не только чемпиона Усмана, но и своего заклятого противника Масвидаля.



С Хорхе они дрались за кулисами. Так почему бы, в случае победы Леона над Дос Аньосом, не свести двух «рубак» в октагоне, пока Камару будет выяснять отношения с Ковингтоном?

«Потом снова станем друзьями». Учитель выйдет на бой против ученика

Алексей Олейник – Уолт Харрис. Тяжёлый вес

В ко-мейн ивенте турнира в клетке столкнутся Алексей Олейник и американец Уолт Харрис, который, несмотря на отрицательный рекорд в UFC, по праву называется экспертами фаворитом встречи.



Россиянин также признаёт силу оппонента: нокаутирующая мощь (в мае Харрис финишировал дебютанта промоушена Сергея Спивака в первую же минуту противостояния), хороший левый хук и левый кик. Вдобавок ко всему у атлета, оставившему позади скандал с запрещёнными препаратами, отточена техника защиты от проходов в ноги и от удушающих приёмов, которую привил Харрису… сам Алексей! Бойцы долгое время были спарринг-партнерами, и Олейник очень многое дал молодому, только набирающемуся уму-разуму американцу.



Однако Алексея эти моменты ничуть не смущают: несмотря на проигрыш техническим нокаутом Алистару Овериму в Санкт-Петербурге, Удав подходит с чётким настроем к своему 71-му бою. Который, по словам самого 42-летнего Олейника, может стать его последним выходом в клетку.

Дядя Лёша не затащил. Олейник упал в ранний нокаут от рук и коленей друга Бои — лучшее, что было на турнире UFC в Санкт-Петербурге. Они спасли ситуацию.

«Я попробую заставить его сдаться. Никогда не знаешь, чего ждать от соперника. Может быть, бой перейдет в партер. А, может, бой дойдет и до решения судей. Я же, как и всегда, буду стараться валить соперника в партер, но покажу и свою ударку, как сделал в бою с Оверимом. Надеюсь, что мы продемонстрируем отличный поединок, а потом снова станем друзьями и продолжим совместные тренировки.



Я не знаю, когда уйду на пенсию. Может, следующий бой станет последним… Или я смогу ещё пару раз подраться. Физически я чувствую себя хорошо, но иногда устаю эмоционально», — признаётся Олейник.

«Вычеркнем его имя из истории». Грег Харди идёт сводить счёты

Грег Харди – Хуан Адамс. Тяжёлый вес



Тяжеловес UFC Грег Харди – одно из самых неоднозначных подписаний промоушена. 1-1 в дебютных поединках экс-футболиста (поражение из-за запрещённого удара и триумф над не менее странным экс-активом UFC Дмитрием Смоляковым) сочетаются с не лучшей репутацией футболиста вне мира спорта. За атлетом тянутся отголоски истории с нападением на бывшую подругу и 18-ю месяцами условного наказания.



Третий бой Грега должен расставить все точки над «i» в вопросе дальнейших планов Харди в UFC. Да, мечтать о титульнике не вредно, но для начало не помешало бы пройти Хуана Адамса, неплохого ударника, уже давно своим «трештоком» выводящего нынешнего оппонента.



«Трёп Адамса? Я слишком богат и слишком симпатичен, чтобы воспринимать это лично. Я докажу, что он является лишь моим трамплином. Мы вычеркнем его имя из истории и двинемся дальше», — даёт смелые прогнозы Харди.

Вик ни разу не проигрывал в Техасе. Хукер вызов принял

Джеймс Вик – Дэн Хукер. Лёгкий вес

Не обойдётся на турнире в Техасе и без поединков легковесов. Джеймс Вик решительно настроен на победу при родных трибунах: третье поражение после ударов Джастина Гэтжи и Пола Фелдера может окончательно подкосить Палача.



Хукер также проиграл свой последний бой. Жесткие ноги Эдсона Барбозы настолько забили до того момента не знающего поражений в промоушене новозеландца, что во время остановки поединка Дэн буквально не мог стоять.



Однако недооценивать этого парня Вику не стоит. Только взгляните, как прекрасно боец работает коленями:

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Александр Эрнандес — Франсиско Триналдо. Лёгкий вес

Собравшейся на арене в Сан Антонио публике не даст скучать ещё и Александр Эрнандес, в своем последнем бою подпортивший себе резюме поражением нокаутом от Дональда Серроне.

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Противостоять молодому атлету будет жесткий и сверхопытный кикбоксёр Франсиско Триналдо, изрядно соскучившийся по восьмиугольнику. Бразильца поклонники ММА последний раз видели в клетке аж в сентябре прошлого года.

Питбуль снова выходит на охоту

Андрей Орловский – Бен Ротвелл. Тяжёлый вес



Первыми в основном карде выступят ветераны. 40-летний Орловский и 37-летний Ротвелл вернутся в октагон после поражений: белорус проигрывал в трёх из четырех последних поединков, тогда как Бен после трёхлетнего простоя уступил Благою Иванову единогласным решением судей.



Естественно, внимание болельщиков с постсоветского пространства будет приковано к Питбулю. Экс-чемпион не намерен покидать спорт: хорошие тренеры и партнёры по спортзалу, семейное благополучие и чувство достаточной энергии дадут Андрею возможность повоевать ещё несколько лет.



И если разговоры о новом походе за титулом правдивы, то начать прокладывать эту дорожку придётся прямо в эти выходные. Благо, что опыта побед над Ротвеллом у Орловскому не занимать: в далёком 2008 году он уже нокаутировал Большого Бена.

Предварительные бои UFC San Antonio



Алекс Касерес – Стивен Питерсон



Ракель Пеннингтон – Ирэн Алдана



Сэм Алви – Клидсон Абреу



Роксанн Модаффери — Дженнифер Майа



Рэй Борг — Габриэль Сильва



Марио Баутиста — Джин Су Соо



Доминго Пиларте — Филипе Коларес