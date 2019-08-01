Представлена официальная афиша боя Хабиб — Порье. Выглядит шикарно

Нурмагомедов всё чаще мелькает на красочных постерах и обложках больших журналов.

До одного из главных поединков года остаётся чуть больше месяца. Билеты проданы, кард турнира в Абу-Даби почти заполнен, а герои вечера боёв провели первую официальную пресс-конференцию.

Конечно, не обошлось и без красочной афиши. 1 августа пресс-служба организации опубликовала официальный постер турнира UFC 242. На нём грозные Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье крайне недружелюбно взирают друг на друга, а блестящий пояс на плече Орла дополняют золотые надписи имён спортсменов.

Яркий дизайн вкупе с минимализмом радуют глаз. Чем не повод поностальгировать и вспомнить другие постеры главных турниров организации.

UFC 1

Первый турнир по смешанным единоборствам под эгидой Ultimate Fighting Championship (UFC) состоялся 12 ноября 1993 года в американском Денвере. Непривычная взгляду сетка плей-офф, победителем из которой вышел Ройс Грейси, минимальное количество правил, всего лишь $ 50 тыс. за победу… И атмосферный постер с суровым бойцом, возвышающимся над земным шаром.

Хабиб возвращается. Всё самое важное о главном бое года. LIVE Российский чемпион UFC подерётся с американским. Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье — на UFC 242, 7 сентября в Абу-Даби.

UFC 69

Первое мероприятие UFC, прошедшее в штате Техас, было украшено битвой Жоржа Сен-Пьера, защищавшего свой титул в полусреднем весе, против победителя The Ultimate Fighter 4 Мэтта Серры. Вопреки ожиданиям экспертов, зрители увидели один из величайших апсетов в истории организации: уже в первом раунде чемпион сложил свои полномочия под градом ударов будущего члена Зала славы UFC.

UFC 100

Брок Леснар и Фрэнк Мир, Жорж Сен-Пьер и Тиагу Алвес, Дэн Хендерсон и Майкл Биспинг – топовые имена сделали тот вечер боёв эпохальным для промоушена. Событие с шестью главными звёздами на постере побило рекорд продаж PPV (1,6 млн), что на тот момент стало просто невообразимым успехом для частной компании.

UFC 194

12 декабря. 13-я секунда боя Макгрегор — Алду. И ирландский флаг над ареной Лас-Вегаса.

UFC 200

Еще один юбилейный турнир получился крайне скандальным для организации, понёсшей большие убытки после того мероприятия. Шутка ли, сразу двое передовиков промоушена попались на употреблении запрещённых веществ: положительная проба Джона Джонса перед боем и провал допинг-тест Леснара после поединка испортили впечатление от вечера. Что, однако, ничуть не умаляет красоту афиши турнира на «T-Mobile Arena».

UFC 205

Первый турнир в Нью-Йорке отразился мрачностью и величием ночного главного мегаполиса мира в дизайне официального плаката.

Два события украсили тот вечер боёв:

1) Конор Макгрегор без труда одолел Эдди Альвареса и стал первым чемпионом UFC в двух весовых категориях.

2) Именно в ноябре 2016 года и зародилась вражда между Хабибом и Печально известным. Орёл из-за избытка звездных противостояний бился в предварительном карде, буквально разобрав по запчастям Майкла Джонсона и довершив начатое болевым приемом «кимура» в третьем раунде. А уже во время интервью Нурмагомедов выдал один из самых эпичных вызовов на бой в истории спорта.

«Хочу оставаться скромным, но я должен сказать, какая сильная пиар-машина у UFC. Это не болтовня! Ирландцев всего 6 миллионов, а россиян 150. Я хочу драться с вашим цыпленком, потому что прямо сейчас это противостояние №1 во всём лёгком весе!» — перекрикивал недовольный гул многотысячной «Мэдисон Сквер Гарден» россиянин.

UFC 217

Возвращение на нью-йоркскую арену получилось не менее шикарным. Постер в тёмных тонах под стать афише UFC 205 украсили три чемпионских противостояния, в которых все обладатели поясов лишились титулов: сначала Роуз Намаюнас сенсационно нокаутировала до того вечера не знающую поражений Йоанну Енджейчик, а затем также не проигрывавший Коди Гарбрандт пустился в размен с Ти Джеем Диллашоу, что обернулось для No Love не только техническим нокаутом, но и началом чёрной полосы из трёх досрочных поражений.

Вишенкой на торте турнира стало возвращение после четырехлетнего простоя легендарного Жоржа Сен-Пьера. Канадец устроил мастер-класс по борьбе чемпиону Майклу Биспингу, убаюкал говорливого британца удушающим… И снова пропал на неопределенный срок, в конце 2018 года заявив о завершении карьеры.

UFC 229

«За ними следит весь мир» — пафосная фраза на афише была как никогда уместна. Главное противостояние в истории смешанных единоборств привело к грязному трештоку, столкновению двух культур, нападению на автобус в Бруклине, четырехраундовой бойне в клетке и за её пределами, арестам и дисквалификациям…

Отголоски того противостояния до сих пор будоражат спортивные СМИ. И, если верить Дэне Уайту, уже совсем скоро мы сможем увидеть еще одну афишу с лицами главных легковесов мира. Правда, с литерой II.

Макгрегор готов побиться с Хабибом вместо Порье. Всё может случиться очень скоро Конору не хотят давать реванш с Нурмагомедовым, но у ирландца есть лазейка.

UFC Fight Night 139

Помните первый постер подборки с UFC 1? Правда, похожи? Эта ретро-афиша была разработана к турниру, ближайшему к 12 ноября 2018 года, то есть к 25-летию главного ММА-промоушена в мире. Праздничный форум удался: Яир Родригес заменил в главном поединке вечера снявшегося из-за травмы Фрэнки Эдгара, чтобы на последней секунде пятого раунда отправить в глухой нокаут Корейского Зомби умопомрачительным ударом локтем.