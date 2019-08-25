Деньги или титулы — что выберет Ковалёв после победы над Ярдом?

Накануне 36-летний российский боксёр Сергей Ковалёв (34-3-1, 29 KO) в своём родном Челябинске успешно отстоял принадлежащий ему титул чемпиона мира WBO в полутяжёлом весе, одержав досрочную победу в 11-м раунде над претендентом из Британии Энтони Ярдом.



Для Сергея это был первый профессиональный бой перед родной челябинской публикой, и он провёл его так как надо. Зрители увидели в схватке двух амбициозных бойцов и напряжение, и драму, и зрелищность, и так ожидаемую ими досрочную победу своего спортивного кумира.

Это был уже 17-й бой за звание чемпиона мира в профи-карьере Ковалёва, и теперь на счету Крашера 14 титульных побед, 11 из которых были досрочными, и 3 поражения. Также Сергей обладает статусом трёхкратного чемпиона мира. Для него прошедшая накануне схватка была первой защитой мирового титула WBO, который он уже дважды возвращал в своё владение после поражений. Причём, в последний раз ему удалось взять немедленный реванш у своего обидчика колумбийца Элейдера Альвареса, нанеся ему, также как и сейчас Энтони Ярду, первое поражение во время выступлений на профи-ринге.

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Кондиции и возможности Ковалёва

Теперь перед Ковалёвым стоит вопрос, в каком направлении дальше пойдёт его профи-карьера? Но сначала не мешало бы остановиться на технических и тактических нюансах его нынешнего бокса. Насколько изменился в профессиональном плане Сергей? Прежде всего нужно отметить, что ему идёт уже 37-й год, что по боксёрским меркам является весьма солидным возрастом.



Тем не менее, как показал прошедший бой, большинство качеств и кондиций Крашера всё ещё находятся на довольно высоком уровне. Возможно, у него уже несколько начала подсаживаться прыткость ног и его удары уже стали не такими разящими как прежде, когда он пребывал на пике своих физических возможностей.



Но, с другой стороны, вместо этого у Сергея нынче накоплен большой опыт проведения непростых схваток, благодаря которому, по его же словам, ему и удалось выстоять в предельно проблемной для него концовке 8-го раунда боя с Ярдом.



Также, благодаря органичному тандему с его нынешним тренером Джеймсом «Бадди» Макгиртом, Ковалёв подходил к своим последним двум боям даже лучше функционально подготовленным, чем ранее. Макгирт попросту не даёт перетренировываться Сергею, осаживая его рвение и прыткость во время подготовительных лагерей.

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Плюс, нынешний наставник Крашера является ещё и очень хорошим специалистом в области тактики. Любопытно, что в послематчевом интервью сам Сергей признался, что он рассчитывал на победу по очкам, а вот Бадди Макгирт в предматчевом интервью заявлял, что Ковалёв должен закончить бой с Ярдом в поздних раундах. И прогноз и ожидания наставника в итоге сбылись. «Сергей должен перебоксировать Ярда, затянуть бой в поздние раунды и закончить поединок там», – говорил перед боем Макгирт.

И, как видим, схватка прошла примерно по такому сценарию. Хотя Сергею всё-таки пришлось пережить непростые отрезки боя в 7-м и 8-м раундах. Однако на этот раз выносливость его не подвела, и, благодаря качественной функциональной подготовке, он сумел выстоять в них, а, начиная с 9-й трёхминутки, вернуться в бой и полностью захватить инициативу и диктовать свои условия сопернику, который, вымахавшись, явно очутился в кондиционном кризисе.

Финансовый мегафайт с Канело

Поэтому ответить на вопрос о том, в состоянии ли ещё Ковалёв в ближайшее время всё ещё оставаться на топ-уровне, можно утвердительно. А что касается стратегических направлений продолжения карьеры Крашера, то здесь имеются варианты. Однако прежде всего стоит отметить, что в послематчевом интервью сам Сергей достаточно чётко очертил свои карьерные планы. Он сказал, что перед боем с Ярдом он со своей командой наметили план в пять боёв, которые осталось провести ему перед тем как повесить перчатки на гвоздь.



Конечно, бокс является очень непредсказуемым видом спорта, и на каждый поединок бойцы выходят как на последний. С другой стороны, если будут позволять здоровье и кондиции, то боксёр может продолжать боксировать и дольше обозначенного им же самим себе срока. Но ориентировочно, после схватки с Ярдом, Сергей планирует провести ещё четыре боя.



Что же касается главной цели, которую он хочет достигнуть за эти четыре боя, то таковой является обретение статуса абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Однако, кроме этого, особняком в планах Крашера стоит участие в очень финансово привлекательном поединке с, наверное, самым кассовым среди действующих боксёров – мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. Причём, бой с ним, скорее всего, станет следующим поединком Сергея.

Команда звёздного мексиканца выходила с предложением к Сергею насчёт организации схватки между ними в сентябре, на очень престижную в боксёрском мире дату – День независимости Мексики. Однако первоначальное финансовое предложение промоутерской компании Канело, по словам промоутера Ковалёва Кэти Дувы и его менеджера Эгиса Климаса, было непристойно низким, из-за чего они его отвергли.

Впоследствии сторона Сауля Альвареса вышла на команду Сергея с гораздо более привлекательными финансовыми условиями их боя. Однако до даты уже запланированного поединка с Ярдом, по словам самого Ковалёва, оставалось всего три недели и он просто не захотел таким образом «кидать» родную публику, которая к тому времени уже активно раскупала билеты на вечер бокса в ледовой арене «Трактор», а также подводить отечественных спонсоров, которые вложили в организацию этого мероприятия немало усилий и средств.



Однако Альварес в итоге решил дожидаться исхода боя Ковалёва с Ярдом, чтобы после этого начать переговоры об организации поединка с Сергеем, который может быть намечен на ноябрь. На данный момент в организации боя Канело – Крашер видится только одна существенная проблема. Не поднимавшийся ранее выше суперсреднего веса Альварес хочет «засушить» Ковалёва, обязав его провести этот поединок в промежуточной весовой категории между суперсредним и полутяжёлым весами. Но, очевидно, команда мексиканца надеется, что ради самого большого гонорара в своей карьере Сергей согласится подраться с Канело в кэчвейте.

Перспективы объединительных боёв

Вместе с тем нынешний со-промоутер Крашера Боб Арум уже успел заявить, что собирается предложить ему альтернативу бою с Канело в виде схватки с победителем намеченного на 18 октября объединительного поединка действующих чемпионов мира WBC и IBF – соответственно украинца Александра Гвоздика и россиянина Артура Бетербиева. Причём, этот бой будет организовать несложно, поскольку Ковалёв, Гвоздик и Бетербиев сейчас имеют подписанные с Арумом контракты.



Но если даже Сергей сначала примет предложение подраться с Канело, то объединительный бой с победителем поединка Гвоздик – Бетербиев, если он, конечно, одолеет Сауля Альвареса, никуда от него не денется. Эти две схватки состоятся в октябре-ноябре, поэтому унификацию титулов Сергей свободно может провести весной следующего года.

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В случае же благоприятного для него исхода и этого объединительного поединка, у Ковалёва, согласно его плану, будет оставаться ещё два боя, в одном из которых он может встретиться с последним из ещё не упоминавшихся здесь действующих чемпионов мира в полутяжёлом весе по основным версиям – своим соотечественником Дмитрием Биволом, который ныне обладает мировым титулом WBA.



И если Сергею удастся собрать в своём владении все четыре чемпионских пояса и стать абсолютным чемпионом мира, то у него будут все основания с полным удовлетворением завершить свою боксёрскую карьеру, возможно проведя прощальный бой снова на своей родной земле. Также в этих боях Крашеру наверняка удастся заработать столько денег, чтобы не беспокоиться о своём финансовом состоянии до самой старости.



И, конечно же, при таком идеальном сценарии завершения спортивной карьеры Ковалёва он однозначно будет включён с первого же захода в самый престижный Международный Зал славы бокса в Канастоте. Хотя Сергей и по имеющимся у него на данное время достижениям уже пребывает на границе будущего включения в Зал славы. Своей победой Ковалёв не только открыл себе дорогу к большим поединкам в будущем, и подарил праздник своим землякам, но и утёр нос всем злопыхателям, доказав, что по-прежнему в полном порядке.