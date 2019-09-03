Дисквалификации Нурмагомедова и Тухугова закончатся только в октябре, но они подерутся 7 сентября. Как они умудрились?

Большой дагестанский босс. Как Хабиб с друзьями прогнул под себя Америку

Коммерческие компании в спорте (читайте – UFC) давно приучили фанатов к тому, что из ряда вон выходящие исключения, порой крайне странные, возможны. В эпоху миллионных продаж PPV, ставших плодом глобального интереса к ММА со стороны аудитории по всему свету, турнир с Джоном Джонсом можно перенести в другой город, а самому Bones давать всё новые и новые шансы на возвращение после чёрных полос на спортивном пути; разрешать Конору Макгрегору выбирать удобных соперников (на днях тренер Фрэнки Эдгара поведал о том, как ирландец сам предпочёл биться за временный пояс с неготовым к выходу в октагон Чедом Мендесом, а не со звёздным подопечным специалиста) и закрывать глаза на преходящий все границы трешток.

А также пойти на поводу у Хабиба Нурмагомедова и вслед за странным решением о сроке дисквалификации участников потасовки в Лас-Вегасе наплевать на принципы и изменить своё решение ради сочного контракта с Эмиратами.

В преддверии турнира в Абу-Даби разбираемся, как авторитет российского чемпиона в корне изменил ход игры президента UFC Дэны Уайта и поставил Орла в один ряд по влиянию на боссов организации с самим Макгрегором.

Хабиб возвращается. Всё самое важное о главном бое года. LIVE Российский чемпион UFC подерётся с американским. Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье — на UFC 242, 7 сентября в Абу-Даби.

Лас-Вегас. Начало доминированию над промоушеном положено

В ночь на 7 октября 2018 года Хабиб одержал на данный момент самую громкую победу в своей карьере: в четвёртом раунде на болевой приём попался Конор Макгрегор, что привело Орла к первой успешной защите титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Движение вниз. Какой стала жизнь Макгрегора после поражения от Хабиба Конор скатывается, и это печально.

Однако шоу продолжилось и после того, как судья Хёрб Дин оттащил разгорячённого россиянина от поверженного оппонента. Хабибу показалась мало триумфа над ирландцем – перед глазами мелькнула команда противника. Лица, говорившие столько неприятного в его адрес на протяжении долгих месяцев… Орёл взлетел над ограждением октагона и атаковал Диллона Дэниса, одного из своих главных хейтеров — в клетке и за её пределами началась массовая драка, ставшая впоследствии одним из самых резонансных происшествий после поединка в истории спорта.

В центре внимания также оказались и Зубайра Тухугов с Абубакаром Нурмагомедовым, полезшие выяснять отношения с опешившим Макгрегором. Эти две фигуры в дальнейшем и станут ключевыми в обострившихся отношениях Хабиба с руководством UFC.

«Я так не играю!». Дисквалификация породила ультиматум

Наказание участникам драки было вынесено 29 января 2019 года. По итогам дисциплинарного слушания атлетической комиссией штата Невада (NSAC) было решено:

— отстранить Хабиба от боёв на 9 месяцев и оштрафовать на $ 500 тыс.;

— дисквалифицировать Макгрегора на полгода и оштрафовать на $ 50 тыс.;

— Тухугов и Нурмагомедов-старший получили годичные дисквалификации и штраф в размере $ 25 тыс.

В то время как Хабиб назвал итог слушания «Политикой навсегда», а Конор поблагодарил комиссию за справедливость приговора, рвать метать начала команда Орла. Так, отец чемпиона Абдулманап Нурмагомедов призвал сына освободиться от контракта с UFC, а менеджер бойца Али Абдель-Азиз отметил, что справедливость исчерпала себя в клетке.

«Хабиба оштрафовали на 500 тысяч, а Конора – на 50… Это же чушь собачья! Да и срок отстранения несправедливый, друзьям Хабиба дали слишком много, — говорил менеджер, тут же перейдя на личность Конора. — Эта ирландская проститука – самый большой хулиган в этом виде спорта. В прошлом он издевался над всеми своими противниками, но 6 октября уже его унижали и издевались. Главное, что справедливость восторжествовала в октагоне».

Недовольство росло, ажиотаж вокруг дисквалификации до второй половины 2019 года муссировался спортивными СМИ не меньше, чем сам супербой Нурмагомедов – Макгрегор. В этот самый момент Хабиб и делает заявление, в котором разносит как UFC, так и устои западного мира.

«Люди, которые легализовали проституцию, наркоманию, наркотики и азартные игры, говорят мне работать над собой.

В никаких их роликах я сниматься не буду. Дали штраф, отбудем и вернёмся после срока дисквалификации. Более того, я придерживаюсь той же позиции, что говорил до этого – пока мои наказанные братья не выйдут в октагон и не подерутся, я возвращаться не намерен! Девять месяцев пройдёт, шесть – когда они выйдут в октагон, после них выйду и я. Как я буду смотреть в их глаза, если их наказали из-за меня?

Есть очень много достойных бойцов, с кем я хотел бы подраться, но UFC и Атлетическая комиссия вынуждают меня показать своё отношение к ним, потому что здесь в одни ворота игра идёт… А я так не играю!» — ясно дал понять Нурмагомедов, сразу оплативший штрафы за Тухугова и брата Абубакара.

Хабиб с друзьями едет в Абу-Даби

И UFC ведётся на ультиматум россиянина. Несмотря на то что отстранение членов Нурмагомедова по команде должно было продлиться до октября, промоушен взялся за раскрутку боя Орла на самое начало осени.

«Хабиб вернётся в сентябре. Сейчас он отбывает дисквалификацию, затем у него будет Рамадан. Он вернётся сразу после этого», — раскрывал в марте карты Уайт.

Оставалось уладить лишь пару моментов: сначала Атлетическая комиссия штата Невада на 35 дней сократила отстранение Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, что позволило бы им принять участие в турнире UFC 242 в Абу-Даби, а затем уже UFC предложил непобеждённому чемпиону новый контракт с организацией, сделавший Хабиба одним из самых высокооплачиваемых представителей промоушена.

Слава, религия, ценности. Билеты на бой Хабиба разлетелись за два дня продаж Нурмагомедов — звезда Востока, он за два дня обеспечил аншлаг в Эмиратах. Бой с Порье станет одним из самых кассовых в истории UFC.

Что было дальше, всем известно: победивший в битве за временный пояс американец Дастин Порье всё-таки дождался Орла. До их боя, казавшегося таким далёким, осталось совсем немного.

И стоит ли сомневаться, что в случае увеличения рекорда до цифр 28-0 влияние Нурмагомедова на UFC станет ещё больше.

А значит, и заветный бой Сен-Пьером станет ещё ближе.