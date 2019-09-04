5 случаев, когда бои Хабиба срывались в последний момент

Многие любители ММА с нетерпением ожидают грядущую схватку чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова против претендента — американца Дастина Порье. И очень бы не хотелось, чтобы она ввиду каких-либо экстраординарных обстоятельств сорвалась, когда до назначенной даты остаются лишь считаные дни.

Хабиб возвращается. Всё самое важное о главном бое года. LIVE Российский чемпион UFC подерётся с американским. Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье — на UFC 242, 7 сентября в Абу-Даби.

К сожалению, в карьере Нурмагомедова такие досадные случаи происходили неоднократно. По причине травмы, жёсткой сгонки веса или отказа соперника не раз срывались поединки с его участием. Сегодня мы вспомним эти эпизоды в его карьере.

Источник: Нурмагомедову надо сбросить 6 кг до взвешивания перед боем с Порье

Отказники Мелендес и Диас

Первый раз в UFC сорвалось проведение боя Нурмагомедова 22 февраля 2014 года. Тогда на счету поднимающегося к рейтинговым вершинам Хабиба было уже пять побед в самой влиятельной организации мира смешанных единоборств. И на шоу UFC 170 он должен был сразиться с бывшим чемпионом Strikeforce и на то время недавним участником боя за титул UFC в лёгком весе американцем Гилбертом Мелендесом.

Однако топовый соперник по кличке Малыш отказался от проведения боя. Российский чемпион мира по боевому самбо и грэпплингу, а также чемпион Европы по армейскому рукопашному бою и панкратиону тогда был лишён возможности максимально ускорить свой выход на титульный бой в UFC.

На вопрос по поводу судьбы этого боя босс UFC Дэна Уайт во время пресс-конференции скупо бросил: «Он не состоится». На замену Мелендесу выдвигалась кандидатура Нейта Диаса, но и этот американский боец в итоге не вышел в октагон с Хабибом. Нурмагомедов обвинил соперников в нежелании драться с ним, добавив, что мог бы сразиться с Диасом и Мелендесом одновременно.

Спустя два месяца дагестанский Орёл одолел единогласным решением судей будущего чемпиона UFC в лёгком весе Рафаэла дос Аньоса, но вместо скорого получения шанса выйти на титульник, его карьера по причине череды травм была поставлена на двухлетнюю паузу.

Хабиб дошёл до крайней степени мучений. Однажды он так чуть не потерял почки Нурмагомедову за три дня нужно согнать ещё 6 кг. Сейчас в его шкуре не пожелаешь оказаться даже заклятому врагу. Выдержит ли Хабиб?

Злополучное колено Хабиба как преграда противостояния с Ковбоем

В своё время целая эпопея развернулась вокруг организации боя Хабиба против известного контендера лёгкого веса американца Дональда Серроне. По неофициальной информации, поединок между этими бойцами планировался аж четыре раза. А достоверно известно о двух их сорванных встречах в октагоне.



Сначала бой между ними должен был состояться 27 сентября 2014 года в рамках турнира UFC 178. Но уже в начале тренировочного лагеря дагестанский Орёл травмировал колено. Ковбой тогда находился в хорошей форме, из-за чего многие болельщики ММА приняли весть о снятии Нурмагомедова с большим сожалением.

Хабиб был вынужден перенести операцию на передних крестообразных связках и мениске, а затем полгода залечивал эту травму, после чего в UFC предприняли новую попытку свести его с Серроне. Контракт был подписан на 23 мая 2015 года – дату турнира UFC 187. Однако этим двум бойцам разных стилей так и не суждено было помериться силами в октагоне.

На то время победная серия Ковбоя в UFC насчитывала 7 боёв, поэтому любители ММА, также как и в первый раз, ожидали их столкновение с большим нетерпением. Но, к сожалению, Нурмагомедов повторно травмировал колено. Тот период бездействия Нурмагомедова стал самым продолжительным во всей его профессиональной карьере, составив ровно два года.

Серия сорванных боёв с Фергюсоном

На этот же период пришёлся и первый несостоявшийся поединок Хабиба против американца Тони Фергюсона. Изначально эти два бойца должны были выяснить отношения 11 декабря 2015 года на финале шоу The Ultimate Fighter 22. Нурмагомедов вроде бы восстановился от проблем с коленом и начал тренироваться в полную силу, однако снова получил повреждение за полтора месяца до даты боя. Вместо него против Фергюсона выступил бразильский ударник Эдсон Барбоза, которого Тони успешно «задушил» во втором раунде.



Так же, как и в истории с Серроне, после восстановления Хабиба в UFC решили предпринять вторую попытку организации его боя против Фергюсона. Проведение схватки было намечено на апрель 2016 года – в рамках турнира UFC on FOX 19. Однако в тот раз поединок сорвался из-за американца, который ранее не гнушался поддевать в интервью и соцсетях Нурмагомедова за постоянную подверженность травмам.

Дагестанский Орёл на UFC on FOX 19 всё же вышел в октагон и одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над заменившим Фергюсона малоизвестным американцем Даррелом Хорчером, для которого тот бой стал первым и последним в UFC.

Посаженные почки и печень

А пожалуй, самым громким сорвавшимся боем в карьере Хабиба стала отмена третьей схватки с Тони Фергюсоном, проведение которой было назначено на 4 марта 2017 года в рамках турнира UFC 209. На кону того поединка должен был стоять пояс временного чемпиона UFC, так как действующий на то время полновесный чемпион ирландец Конор Макгрегор «отлучился» в бокс для проведения мега-кассового поединка с суперзвёздным профи-боксёром Флойдом Мейвезером.

Здесь преградой для Нурмагомедова стала экстремальная сгонка веса. Буквально за день до схватки поступила сначала информация, что он хоть и сумел сделать вес на официальном взвешивании, но его организм оказался критически обезвожен, и атлетическая комиссия штата Невада запретила ему выходить в октагон на следующий день. В итоге почувствовавший серьёзное недомогание и боли в области печени Хабиб был доставлен в больницу, где врачи ему интенсивно начали ставить ему капельницы для восстановления измождённого за короткий срок сгонкой 16-17 кг организма. Говорят, Орёл тогда столкнулся с серьёзными проблемами — помимо болевшей печени, сильно сдали почки атлета. От последствий той злополучной весогонки Хабиб восстанавливался более полугода.

Ну и в последний на данное время, четвёртый раз поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном сорвался в апреле 2018 года, перед турниром UFC 223. Тогда на кону их схватки должен был стоять титул полновесного чемпиона организации в лёгком весе, но за неделю до намеченной даты Фергюсон, выходя из телестудии, буквально на ровном месте серьёзно повредил крестообразные связки колена.

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На замену Эль-Кукую был подобран другой американский боец – чемпион полулёгкого дивизиона Макс Холлоуэй. Однако и ему пришлось отказаться из-за проблем со сгонкой веса. В итоге Нурмагомедов встретился с Элом Яквинтой. Орёл одержал одностороннюю победу по очкам и впервые в своей карьере обзавёлся поясом чемпиона UFC.

Остаётся совсем немного времени до турнира в Абу-Даби. Посмотрим, произойдёт ли форс-мажор в команде того или другого бойца на этот раз. Надеемся, что нет. И спортсмены подарят публике то, чего они так ждут – зрелищного боя, а победит сильнейший.