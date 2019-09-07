Хабиб за сутки набрал 8 кг. Зачем он вообще умирал на взвешивании?

Для чего это нужно и как такое возможно?!

«Хабиб не будет тяжёлым. Он набрал 8 кг», — сказал сегодня отец российского чемпиона Абдулманап Нурмагомедов и наверняка шокировал фанатов своего сына, начавших следить за его карьерой не так давно.

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Орёл вчера в районе 8 утра мск весил 70,3 килограмма. Сегодня его вес, по словам отца и главы тренерского штаба, составляет примерно 78 килограммов. И это абсолютно стандартная ситуация для Нурмагомедова. Более того — раньше он сгонял ещё больше, а значит, больше и восстанавливал — не менее 10 кг зачастую. Так перед поединком с Майклом Джонсоном Хабиб за последние несколько десятков часов, как он сам позже признался, набрал и вовсе 12 кг!

Хабибу пришлось полностью раздеться, чтобы сделать вес. Всё решили граммы! Услышав заветные цифры, Хабиб лишь устало покачал головой. До боя остаётся менее двух суток.

Кажется странным, когда бойцы, договорившиеся драться в весе до 70 кг, в октагон выходят тяжелее оговоренного на 10 и более процентов. Получается, это законный читинг. Почему им позволяют делать это? Зачем они сами рискуют здоровьем?

Правила взвешиваний стараются ужесточить. Например, уже давно в UFC запретили регидрационные капельницы. С одной стороны, они помогали бойцам быстро восстанавливаться после «сушки», а с другой — избавляться от остатков запрещённых веществ в организме. После запрета этой процедуры и было принято решение передвинуть реальное взвешивание на утро предбоевого дня, хотя раньше устраивали ровно за сутки до турнира.

«Ещё пара человек умрёт, тогда, может, что-то изменится» Спортивный врач и тренер бойцов ММА объясняют, что такое экстремальная сгонка веса на примере одного полуживого бразильца.

Для организма процесс сгонки зачастую становится более тяжёлым испытанием нежели поединки в клетке. Но для многих лишний килограмм массы — действительно важный помощник.

Да, Хабиб уже однажды чуть не закончил карьеру по здоровью, когда из-за экстремальной весогонки не выдержали его печень и почки. Случилось это весной позапрошлого года. Тогда Нурмагомедов собирался подраться с Тони Фергюсоном, и вес должен был помочь успешно переводить американца на землю и там его дорабатывать.

В общем-то, стиль боя и есть главная причина, по которой Хабиб так мучает себя ужасающей диетой, а после и смертельно опасной сушкой организма. Его главная сила — это борьба. А бороться, имея преимущество перед соперником (или не хотя бы не уступать ему в габаритах — другие ведь тоже сгоняют), гораздо проще и эффективнее. Живое тому доказательство — поединок Нурмагомедова с Глейсоном Тибау. Бразилец был просто огромным, когда бился с россиянином. Говорят, весил Глейсон не менее 85 кг, это и помогло ему удачнее всех в истории противостоять борьбе Нурмагомедова.

Хабиб дошёл до крайней степени мучений. Однажды он так чуть не потерял почки Нурмагомедову за три дня нужно согнать ещё 6 кг. Сейчас в его шкуре не пожелаешь оказаться даже заклятому врагу. Выдержит ли Хабиб?

Сегодня вечером Нурмагомедову драться с Дастином Порье, весьма крупным легковесом, который ко всему прочему ещё и хорошо борется. Будем надеяться, последствия сгонки веса скажутся на состоянии Хабиба не больше, чем на его сопернике.